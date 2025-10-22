Τρεις προκατασκευασμένες λυόμενες αίθουσες που μεταφέρθηκαν χθες στο Λύκειο Κύκκου Πάφου για να στεγάσουν μαθητές, προκαλούν θλίψη και οργή με την εμφάνιση τους και μόνο.

Ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, καταγγέλλει στον «Φ» ότι οι λυόμενες αυτές αίθουσες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, με εμφανή σημάδια φθοράς, ακαταλληλότητας και εγκατάλειψης.

Είναι ντροπή να μιλάμε για σύγχρονη εκπαίδευση και να στέλνονται τέτοιες εγκαταστάσεις για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς που καθημερινά δίνουν μάχη σε δύσκολες συνθήκες, επισημαίνει.

Δεν γνωρίζουμε ποιος αποφάσισε την αποστολή αυτών των αιθουσών, αλλά σίγουρα δεν έλαβε υπόψη του ούτε το κόστος μεταφοράς, ούτε την αξιοπρέπεια του σχολείου, ούτε κυρίως τους ίδιους τους μαθητές, τόνισε.

Η Παιδεία αξίζει σεβασμό, κατέληξε ο Αντιδήμαρχος Πάφου, όπως και οι μαθητές αξίζουν ασφαλείς, καθαρές και ανθρώπινες συνθήκες μάθησης όχι «λύσεις» που προσβάλλουν την ίδια την έννοια του σχολείου.