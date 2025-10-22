Παραχάραξη της διεθνούς νομιμότητας καταγγέλλει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος διαμαρτυρόμενος για την ενέργεια ευρωπαϊκού ιατρικού φορέα να αναγνωρίσει οργανώσεις του ψευδοκράτους και να παρουσιάζει την Κύπρο ως «Kibris», σε επιστημονικό του ερωτηματολόγιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΙΣ, ο εν λόγω οργανισμός Federation Européenne des Médecins Salariés (FEMS), έχει εντάξει στους κόλπους του συνδικαλιστικές οργανώσεις των κατεχομένων παρουσιάζοντας μάλιστα το έμβλημα του ψευδοκράτους στην ιστοσελίδα του.

Ο ΠΙΣ υπογραμμίζει ότι δεν συμμετέχει στη FEMS, ακριβώς για να εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που υπονομεύει τη διεθνή νομιμότητα και το καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αντίδραση του ΠΙΣ ήρθε μετά την αποστολή ερωτηματολογίου από τη FEMS, στην οποία η Κύπρος παρουσιαζόταν ως “Kibris”, γεγονός που προκάλεσε άμεση διαμαρτυρία όχι μόνο από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο ΠΙΣ έχει ήδη προβεί σε επίσημες παραστάσεις προς τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διόρθωση της απαράδεκτης αυτής ενέργειας.

Όπως επισημαίνει, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συστηματική κλιμάκωση προσπαθειών του ψευδοκράτους να εκμεταλλευθεί διεθνείς επιστημονικούς και επαγγελματικούς θεσμούς, επιδιώκοντας την έμμεση αναγνώριση ή αναβάθμιση του παράνομου μορφώματος των κατεχομένων.

«Το φαινόμενο αυτό απαιτεί άμεση και συντονισμένη διαχείριση», τονίζει ο ΠΙΣ, υπογραμμίζοντας ότι η κυπριακή ιατρική κοινότητα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το κύρος και τη νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλα τα διεθνή φόρα.

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος εκφράζει παράλληλα την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τη διαχρονική και συνεπή στήριξή τους, σημειώνοντας ότι η κοινή αυτή στάση αποδεικνύει τη στενή συνεργασία και ενότητα του ιατρικού κόσμου Ελλάδας και Κύπρου στην προάσπιση των εθνικών και επαγγελματικών συμφερόντων.