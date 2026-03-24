Αναλογία χαμηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο παρουσιάζει η Κύπρος σε ό,τι αφορά τον αριθμό των περιστατικών φυματίωσης ανά 100.000 κατοίκους. Ωστόσο η χώρα μας κατέγραψε αύξηση νέων περιστατικών το 2022 ακολουθώντας την αυξητική τάση που καταγράφηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά την πανδημία του Covid- 19.

Τα σχετικά δεδομένα καταγράφονται στην έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) με αφορμή τη σημερινή ημέρα για τη Φυματίωση.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική έκθεση, η Κύπρος, βρίσκεται σταθερά μεταξύ των κρατών με χαμηλή επίπτωση της νόσου.

Το 2024 στην Κύπρο καταγράφηκαν περίπου 5,5 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Επίπτωση δηλαδή σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος υπολογίζεται στις 8,4 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.

Η Κύπρος κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με κράτη όπως η Σουηδία, η Φινλανδία, η Σλοβενία και η Μάλτα.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της έκθεσης αφορά την προέλευση των περιστατικών. Στην Κύπρο, περισσότερο από το 85% των διαγνωσμένων περιστατικών φυματίωσης αφορά άτομα προερχόμενα από άλλες χώρες. Στην ίδια κατηγορία με την Κύπρο βρίσκονται: Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Νορβηγία.

Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Στην ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 37,6%.

Ιδιαίτερα σημαντικό και το γεγονός ότι στην Κύπρο, το 2024, δεν καταγράφηκαν περιστατικά πολυανθεκτικής φυματίωσης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνολική εικόνα της φυματίωσης παραμένει ελεγχόμενη αλλά άνιση γεωγραφικά. Το 2024 καταγράφηκαν 38.249 περιστατικά σε 30 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, με το μεγαλύτερο επιδημιολογικό φορτίο να συγκεντρώνεται στη Ρουμανία και στις χώρες της Βαλτικής, όπως η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία. Στις περιοχές αυτές παρατηρούνται τόσο υψηλότερα ποσοστά νόσου όσο και μεγαλύτερη συχνότητα ανθεκτικών μορφών φυματίωσης.

Η έκθεση επισημαίνει ότι το ποσοστό επιτυχούς θεραπείας ανέρχεται μόλις στο 64,2%, και βρίσκεται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τον στόχο του 90% που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.