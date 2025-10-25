Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «έβαλε τα πόδια της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα παπούτσι» στο ζήτημα των χρυσών διαβατηρίων, υποχρεώνοντας την Κυβέρνηση να καταθέσει νομοσχέδιο για τον τερματισμό της διαδικασίας παράβασης που εκκρεμούσε από το 2020. Η διαδικασία παράβασης ξεκίνησε λόγω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), που επέτρεπε την παραχώρηση υπηκοότητας σε επενδυτές και οδήγησε σε διεθνή δυσφήμηση της Κύπρου.

Με το νέο νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση καταργεί πλήρως τις διατάξεις που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την επαναφορά του ΚΕΠ, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, οι αλλαγές είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας με την Επιτροπή και φέρουν τη σύμφωνη γνώμη της.

Παράλληλα, θεσπίζεται νέα διαδικασία αποστέρησης κυπριακής υπηκοότητας από αλλοδαπούς που την απέκτησαν μέσω του προγράμματος. Οι επηρεαζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους 60 ημέρες για να υποβάλουν ένσταση στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας. Ο υπουργός Εσωτερικών υποχρεούται να δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις σχετικές γνωστοποιήσεις, ώστε να ενημερώνονται οι δημόσιες και ιδιωτικές Αρχές και να διασφαλίζεται διαφάνεια. Για τη συγκεκριμένη πρόνοια έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ειδική διάταξη για περιπτώσεις επανεξέτασης αιτήσεων πολιτογράφησης, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. Οι σχετικές πρόνοιες θα ισχύουν μόνο για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Τέλος, η νομοθετική αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρεί υπηκοότητα σε επενδυτές διαγράφεται οριστικά. Ο υπουργός Εσωτερικών εξουσιοδοτήθηκε να καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025». Η παρούσα Κυβέρνηση αναλαμβάνει έτσι τον θεσμικό τερματισμό ενός προγράμματος που είχε λήξει τυπικά το 2020, αλλά συνέχιζε να εκκρεμεί σε επίπεδο ευρωπαϊκής συμμόρφωσης.