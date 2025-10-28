«Ήρθε η ώρα μηδέν για επαναξιολόγηση όλων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Λευκωσίας» ανέφερε ο αντιδήμαρχος Λευκωσίας Χρύσανθος Φάκας, ο οποίος μίλησε για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα, δίνοντας τις δικές του λύσεις και εισηγήσεις από το Δημοτικού Συμβούλιο, ούτως ώστε να απαμβλυνθεί, ενώ τόνισε ότι αναφορικά με τις ρυθμίσεις στο εν λόγω θέμα, «πήγαμε για μαλλί και ήρθαμε κουρεμένοι».

Ανάμεσα σε άλλα, στόχος του Δήμου Λευκωσίας είναι να αυξηθεί η κινητικότητα στην πόλη, να επαναφέρουν τη ζωή στη περιοχή, καθώς επίσης και να επανέλθει η επιχειρηματικότητα στη Λεωφόρο Μακαρίου και στην οδό Λήδρας.

–Ποια είναι τα πλάνα σας αναφορικά με τη βιώσιμη κινητικότητα του Δήμου;

Βιώσιμη κινητικότητα είναι να υπάρχει συνδεσιμότητα από όλες τις οικιστικές περιοχές στο κέντρο της Λευκωσίας.

Ένας από το Καϊμακλί, να μπορεί να βγει από το σπίτι του, να περπατήσει στο πεζοδρόμιο, να πάει στη Λεωφόρο, να πάρει το λεωφορείο και να πάει στον προορισμό που θέλει. Ή να πάρει το ποδήλατο και να πάει ακολουθήσει τον συγκεκριμένο ποδηλατόδρομο.

Γίνονται προετοιμασίες για την προέκταση του ποδηλατοδρόμου που θα περάσει από την Παλουριώτισσα και το Καϊμακλί και θα καταλήξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

–Πολλά είναι τα παράπονα σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λευκωσία, το οποίο χρονίζει και όπως φαίνεται δεν βρέθηκαν τρόποι αντιμετώπισής του.

Τις τελευταίες ημέρες ζούμε μία όξυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Δεν προσδοκώ ότι με την ολοκλήρωση κάποιων έργων το κυκλοφοριακό πρόβλημα θα εξαφανιστεί. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι αυξημένο και απλά επιδεινώνεται κάποιες φάσεις όταν εκτελούνται κάποιες εργασίες. Είναι στη κορύφωσή του αυτές τις μέρες.

Ειδικά, η λεωφόρος Στασίνου, όπου έχει παραφορτωθεί ο όγκος των οχημάτων. Διότι καθοδηγούνται όλα τα οχήματα και από τη Διγενή Ακρίτα και από τις περιοχές Παλουριώτισσας, Καϊμακλίου που θέλουμε να οδηγηθούν στο κέντρο Λευκωσίας, μέσω της λεωφόρου Στασίνου.

Το πρόβλημα καθίσταται μεγαλύτερο σε συνάρτηση με το κλείσιμο της Διγενή Ακρίτα, αλλά και κάποιες εργασίες που εκτελούνται για την ανάπλαση των πεζοδρομίων της λεωφόρου Ευαγόρου. Ωστόσο, σε περίπου 15-20 μέρες θα ολοκληρωθούν και έτσι σαφώς και θα ελαττωθεί.

Δυστυχώς, οι αρμόδιοι φορείς δεν θέλουν να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την διέλευση οχημάτων σε συγκεκριμένο ωράριο, από τη λεωφόρο Μακαρίου. Έπρεπε να εγκριθεί και υλοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, η οποία θα αμβλύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, αφού αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η Λεωφόρος Μακαρίου για τα δημόσια οχήματα, άρα τους καθοδηγούμε κυκλικά, μέσω Οδού Κρήτης και Στασίνου, ή και Σπύρου Κυπριανού.

Αντί να επιτραπούν αυτές οι ρυθμίσεις, απορρίφθηκαν και την ίδια στιγμή, έκλεισε και η Διγενή Ακρίτα. Εκεί που πηγαίναμε για μαλλί, βγήκαμε κουρεμένοι. Άρα, ενώ πηγαίναμε να ανοίξουμε μία Λεωφόρο, έκλεισαν οι αρμόδιοι φορείς και δεύτερη.

Ως εκ τούτου, θα ενημερώσω γραπτώς και τους αρμόδιους φορείς και περιλαμβάνω και τον Δήμο Λευκωσίας μέσα σε αυτό, οποιαδήποτε αρχή θα εκτελεί εργασίες εντός του κέντρου της Λευκωσίας, πρέπει την ίδια ώρα να ενημερώνει όλες τις υπηρεσίες, και όχι ο καθένας μας ξεχωριστά να κάνει τμηματικά εργασίες χωρίς να υπάρχει συντονισμός και ενημέρωση. Πρωτίστως, να υποβάλλει εναλλακτικές κυκλοφοριακές λύσεις για εκείνο το προσωρινό διάστημα.

Με το κλείσιμο της Λεωφόρου Διγενή Ακρίτα έπρεπε η αρμόδια αρχή να πρότεινε εναλλακτική λύση για εκείνους τους 2-3 μήνες, πόσο μάλλον όταν είχαμε έτοιμη την εναλλακτική λύση που ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να περνούν τα οχήματα για συγκεκριμένες ώρες από τη λεωφόρο Μακαρίου.

Αντί αυτού, περιμένουν εκατοντάδες αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Ευαγόρου και ειδικά στα φώτα τροχαίας, όπου έρχεται από τη Μακαρίου ένα λεωφορείο κάθε ενάμισι λεπτό και περιμένουν δεκάδες αυτοκίνητα κάθε ένα λεπτό για να περάσει ένα λεωφορείο. Δεν θα μπορούσαν, ακόμα και τα φώτα τροχαίας να ρυθμιστούν;

–Οι εργασίες στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (από το «ΟΧΙ» μέχρι και την Πλατεία Ελευθερίας) σε ποια φάση βρίσκονται, πόσο θα διαρκέσουν και τι θα αλλάξει με την ολοκλήρωση των εργασιών;

Ο τίτλος του έργου είναι: «Ανάπλαση Εσωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου – Φάση Α».Ονομάζεται έτσι γιατί υπάρχουν άλλα έργα που γίνονται εξωτερικά από τη τάφρο.

Την ίδια στιγμή, γίνεται παράλληλα η ίδια ανάπλαση, εσωτερικά, πάνω από τον προμαχώνα. Το έργο θα περιλαμβάνει και τον εξωραϊσμό των προσόψεων, άρα την ίδια στιγμή, ήδη τα κτήρια που έχουν εξωραϊστεί εξωτερικά, έγινε η αισθητική τους αναβάθμιση, μπογιατίστηκαν, ενώ θα αφαιρεθούν οι άναρχες πινακίδες, όπου θα μπουν επιγραφές που να ταιριάζουν αισθητικά με τη περιοχή ειδικού χαρακτήρα, κάτι αντίστοιχο που έγινε και στην Τρικούπη.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει εξωραϊσμό όλων των προσόψεων, αλλά την ίδια ώρα θα γίνει και ολική ανάπλαση του οδοστρώματος. Θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι, θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά μία λωρίδα ποδηλάτων, θα δημιουργηθούν ισοεπίπεδες επιφάνειες. Θα είναι ισοεπίπεδος όλος ο δρόμος, άρα από το άνοιγμα του Κολοκάση, μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας, όλη η επιφάνεια θα είναι ισοεπίπεδη.

Να διευκρινίσουμε ότι την ίδια ώρα θα επιτρέπεται να περνούν οχήματα και δεν θα αλλάξει το κυκλοφοριακό καθεστώς.

Το έργο, θα διαρκέσει 20 μήνες στην ολότητά του. Δεν θα είναι όμως 20 μήνες οι δρόμοι κλειστοί. Στόχος μας είναι εντός του 2025 να επανέλθει η κυκλοφορία των οχημάτων εντός της λεωφόρου Παλαιολόγου.

–Σχετικά με τη λεωφόρο Λάρνακος και τα σχέδια ανάπλασής της ποια είναι η θέση σας;

Στη Λεωφόρο Λάρνακος πρέπει να προχωρήσει η ανάπλασή της και να αφαιρεθεί η νησίδα από μέσα. Από τη στιγμή που η λεωφόρος Λάρνακος δεν θα είναι τεσσάρων λωρίδων, αλλά δύο ή τριών, δεν υπάρχει λόγος να επιμένουμε για τη νησίδα.

–Ποια έργα γίνονται στην οδό Λήδρας;

Το Δημοτικό Συμβούλιο ετοιμάζεται να προκηρύξει την προσφορά για τον εξωραϊσμό των προσόψεων των πεζόδρομων Λήδρας – Ονασαγόρου.

Ένα έργο πολύ σημαντικό για τη πόλη μας είναι η αναβάθμιση των πεζόδρομων της εντός των τειχών πόλης, που είναι κατά κύριο λόγο οι οδοί Λήδρας – Ονασαγόρου. Αργότερα, αφού συνεννοηθούμε με τους καταστηματάρχες, θα προχωρήσουμε στην ολική ανάπλαση του υποστρώματος.

–Μετά και την απόφαση για εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων στην Κύπρο, υπήρξε αύξηση της κινητικότητας στη περιοχή;

Οικοδομούνται πάρα πολλές φοιτητικές εστίες, σε συνδυασμό με κίνητρα του Δήμου Λευκωσίας και του Υπουργείου Εσωτερικών, πολύς κόσμος τα απολαμβάνει.

Ο Δήμος Λευκωσίας πρόσφατα έχει εισέρθει σε μία τρίγωνη συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πολύ σύντομα θα βλέπουμε τους φοιτητές να ζουν στην εντός των τειχών πόλη. Ξεκίνησε θεωρητικά η λειτουργία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά σίγουρα τη δυναμική του θα την πάρει με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Την ίδια ώρα αναμένουμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρέπει να εγκατασταθεί η Αρχιτεκτονική Σχολή στη Φανερωμένη. Κάποιες συζητήσεις που γίνονται, όπως έχω ενημερωθεί, είναι επειδή η εκτίμηση κόστους για την ολική ανάπλαση του σχολείου της Φανερωμένης, έχει υπερβεί το εγκεκριμένο κονδύλι.