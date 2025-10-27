Οι νέες τεχνολογίες, έχουν κυριεύσει το πεδίο της μάχης και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα, στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Drones, αυτόνομα συστήματα εδάφους και θαλάσσης, αισθητήρες και συστήματα παρεμβολής, έχουν καθοριστικό ρόλο στις καθημερινές επιχειρήσεις.

Όλα αυτά, δεν περνούν απαρατήρητα από το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, οι επιτελείς των οποίων είναι ενημερωμένοι και εξετάζουν τις νέες αυτές τεχνολογίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι διαδικασίες για την απόκτηση τέτοιων συστημάτων για την Εθνική Φρουρά είναι σε εξέλιξη.

Όπως πληροφορούμαστε, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οπλισμένα και μη καθώς και συστήματα «περιφερόμενων» πυρομαχικών (loitering munition), βρίσκονται στα πλάνα και στην λίστα των εξοπλισμών της Εθνικής Φρουράς.

Ο σκοπός και το πλάνο του ΥΠΑΜ, είναι η Εθνική Φρουρά, να περάσει στην εποχή των μη επανδρωμένων συστημάτων και να καλύψει τις ανάγκες της σε τομείς όπως οι πληροφορίες, η επιτήρηση, ο εντοπισμός στόχων και η αναγνώριση (ISTAR), αλλά και να αποκτήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την δυνατότητα κρούσης.

Πλέον, το ΓΕΕΦ και το ΥΠΑΜ προσανατολίζονται στη χρήση αυτών των τεχνολογιών για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων που προκύπτουν, με βάση πάντα το κυπριακό πεδίο. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τον περασμένο Μάρτιο, η Εθνική Φρουρά, έχει προκηρύξει θέσεις για κάλυψη αναγκών της ειδικότητας «External Pilot (EP)» για Μη Επανδρωμένα Αεροσκαφη (UAV), ενώ ανακοινώθηκαν και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν drones.

Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία

Έχει αναφερθεί πολλές φορές ότι η κυπριακή αμυντική βιομηχανία έχει παρουσιάσει άλματα προόδου. Κάποια συγκεκριμένα προϊόντα από εταιρείες που εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δεν περνούν απαρατήρητα από το ΥΠΑΜ.

Στην παρούσα φάση υπάρχουν στην Κύπρο εταιρείες που μπορούν να αναπτύξουν εξοπλιστικά προγράμματα, κατάλληλα όχι μόνο για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, αλλά και για τη γενικότερη ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας έναντι εξωτερικών και εσωτερικών απειλών.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του ΥΠΑΜ και αυτών των εταιρειών και αναλόγως των αναγκών της Εθνικής Φρουράς, αναμένεται να προκύψουν συμφωνίες το επόμενο διάστημα. Ήδη αρκετές Μονάδες της Εθνικής Φρουράς έχουν εξοπλιστεί με drones αυτοβούλως, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Περιφερόμενα Πυρομαχικά

Όσον αφορά τα περιφερόμενα πυρομαχικά, πρόκειται για όπλα που συνδυάζουν χαρακτηριστικά πυραύλου και drone. Εκτοξεύονται ή απογειώνονται, «περιφέρονται» πάνω από το πεδίο για χρόνο που ποικίλλει και κατά την κατάλληλη στιγμή κατευθύνονται πάνω στον στόχο, ενεργοποιώντας την κεφαλή τους και καταστρέφοντας τον στόχο.

Οι διαδικασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και εξετάζονται προϊόντα από διάφορες χώρες τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως και η άρση του αμερικανικού εμπάργκο για την αγορά όπλων από την Κυπριακή Δημοκρατία, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την αγορά νέων τεχνολογιών, ωστόσο στην εξίσωση συνυπολογίζεται το σημαντικό κόστος της αμερικανικής αγοράς.

Πάντως, οι «παραδοσιακοί» πωλητές εξοπλισμών της Κύπρου (Γαλλία, Σερβία, Ισραήλ), μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη, καθώς διαθέτουν σε παραγωγή αυτά τα συστήματα.