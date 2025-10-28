Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε βοηθητικά οικίας στην επαρχία Λεμεσό.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στις 20:04 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λεμεσού με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε βοηθητικά οικίας στην Κοινότητα Σούνι, Επαρχίας Λεμεσού.

Από την πυρκαγιά το υποστατικό κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό (δοκάρια), επενδυμένο με πέτρα και οροφή από κεραμίδια, υπέστη εκτεταμένες ζημιές με κατάρρευση και της οροφής.

Εντός του υποστατικού υπήρχε θερμαινόμενος χώρος που ζεσταινόταν με την καύση ξύλων, ξύλων για παραγωγή θερμοκρασίας σε κλειστό χώρο (σάουνα).