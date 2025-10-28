Κορυφώνονται σήμερα στη Λευκωσία οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με πανηγυρική δοξολογία και μαθητική παρέλαση μπροστά από το οίκημα της Ελληνικής Πρεσβείας.

Η πανηγυρική δοξολογία θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία, στις 10:00, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνάς Μιχαηλίδου, του Πρέσβη της Ελλάδας Κωνσταντίνου Κόλλια και άλλων μελών της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Τον Πανηγυρικό λόγο της ημέρας θα εκφωνήσει ο Πρέσβης της Ελλάδας.

Τιμητικό απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς και η φιλαρμονική της Δύναμης θα αποδίδουν τιμές στο χώρο μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό.

Στις 11: 00 ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο κ. Κόλλιας θα δεχθούν μπροστά από το οίκημα της Ελληνικής Πρεσβείας τον χαιρετισμό της Παρέλασης, στην οποία θα πάρουν μέρος αντιπροσωπευτικά τμήματα παλαιών πολεμιστών, σπουδαστών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μαθητών σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, Προσκόπων, Σωματείων και Οργανώσεων.

ΚΥΠΕ