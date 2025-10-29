Παράλληλα με τις ευχές ποιμνίου και Συνοδικών για ταχεία ανάρρωση του Επισκόπου Τυχικού, οι διαδικασίες και διεργασίες για να ρυθμιστεί οριστικά το θέμα που προέκυψε μετά την απομάκρυνση του από τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου, φαίνεται να συνεχίζονται.

Εδώ και αρκετούς μήνες από την ημέρα απομάκρυνσης του Τυχικού από το αξίωμα του Μητροπολίτη Πάφου, τα καθήκοντα του ασκεί προσωρινά ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος ο οποίος μαζί με την Ιερά Σύνοδο, θα πρέπει από τη μια να προετοιμάσουν τις επερχόμενες εκλογές για την τοποθέτηση νέου Μητροπολίτη Πάφου και από την άλλη να προβληματιστούν για το μέλλον του Τυχικού σε περίπτωση που δεν υπογράψει ρητά την λίβελλο, δηλαδή την ομολογία πίστεως, αποδεχόμενος όλες τις αποφάσεις όλων των ως τώρα Οικουμενικών Συνόδων.

Εκκλησιαστικές πηγές, υποστήριξαν χθες μιλώντας στον «Φ» ότι όσοι υποστηρίζουν ότι ο Επίσκοπος Τυχικός ήδη έχει υπογράψει λίβελλο μέσω του εγγράφου που απέστειλε προ μηνών στον Αρχιεπίσκοπο και την Ιερά Σύνοδο, απλά παραπλανούν.

Εξήγησαν σε, ότι Αρχιεπίσκοπος και Ιερά Σύνοδος, παρέδωσαν στον Τυχικό για υπογραφή συγκεκριμένο κείμενο με συγκεκριμένη διατύπωση δια του οποίου με σαφήνεια και χωρίς ίχνος αμφισβήτησης ο Τυχικός θα δήλωνε αποδοχή των αποφάσεων όλων των Οικουμενικών Συνόδων και θα απέρριπτε τον αποτειχισμό.

Αυτό δεν έγινε ποτέ όπως ανέφεραν, αποκαλύπτοντας ότι από πλευράς του Επισκόπου Τυχικού παραδόθηκε νέο έγγραφο, που συντάχθηκε από τον ίδιο και το οποίο δεν περιλαμβάνει όσα περιείχε το κείμενο που του επιδόθηκε προς υπογραφή, ώστε να πειστεί η Ιερά Σύνοδος ότι έχει συμμορφωθεί για να παραμείνει στη θέση του Επισκόπου.

Επίμαχο σημείο διαφωνίας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, φαίνεται να είναι ο όρος της Συνόδου να αποδεχτεί ο Επίσκοπος Τυχικός το σύνολο της Οικουμενικής Συνόδου της Κρήτης. Υποστηρίζουν ότι στο κείμενο που παρέλαβε η Ιερά Σύνοδος από πλευράς Τυχικού, δεν γίνεται πλήρης αποδοχή των αποφάσεων της Οικουμενικής Συνόδου της Κρήτης και ούτε γίνεται σαφής απόρριψη των αποτειχιστών.

Μια υπογραφή του Επισκόπου Τυχικού στο κείμενο που του δόθηκε, ανέφεραν οι εκκλησιαστικές αυτές πηγές, θα έπειθε την Σύνοδο για την καλή του πρόθεση να συνεχίσει να υπηρετεί την Εκκλησία της Κύπρου μέσα από την θέση του Επισκόπου, θα του δινόταν ονομασία Επισκοπής, είτε Κουρίου, είτε Σόλων είτε Λαμπούσης , θα του παραχωρείτο χώρος διαμονής στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και θα του ανατίθεντο καθήκοντα.

Eυχή μας η γρήγορη ανάρρωση του Επισκόπου, τόνισαν χαρακτηριστικά, αλλά το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και να δηλωθούν με σαφήνεια οι προθέσεις του με ζητούμενο την υπογραφή της ομολογίας πίστεως όπως του ζητήθηκε.

Καταλήγοντας οι πηγές της Ιεράς Συνόδου χαρακτήρισαν πάντως περίεργο το γεγονός ότι και έξω από την Μητρόπολη Πάφου όταν αποφασίστηκε η έκπτωση του από τον Μητροπολιτικό θρόνο και έξω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δήλωνε σε αναρτημένα στο διαδίκτυο βίντεο, πως θα συμμορφωθεί στην πρώτη περίπτωση σε όσα του ζητηθούν από τον Αρχιεπίσκοπο και στην δεύτερη περίπτωση σε όσα του υπέδειξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μέχρι σήμερα, όμως, τίποτε από αυτά δεν υλοποίησε, παρατήρησαν.