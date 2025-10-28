Ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες οι γιατροί συνέστησαν να υποβληθεί ο Τυχικός, αναφέρει σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο ιερέας πάτερ Ευάγγελος, που συνοδεύει τον τέως Μητροπολίτη Πάφου στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύθηκε στην Αθήνα. Ο ίδιος αναφέρει ότι οι γιατροί που τον εξέτασαν στο Ωνάσειο νοσοκομείο, συνέστησαν στον Τυχικό να μην υφίσταται ψυχική καταπόνηση.

Προσθέτει, ακόμα, ότι είναι καλύτερα στην υγεία του και ότι θα επισκεφτεί καρδιοχειρούργους για να ακούσει την γνώμη τους. Σημειώνει, δε, ότι αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, θα επιστρέψει στην Κύπρο. Για τα έξοδα του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, ο πάτερ Ευάγγελος είπε πως υπήρξαν πολλοί που ενδιαφέρθηκαν να τα πληρώσουν, ωστόσο δεν έγιναν αποδεκτά, καθώς η οικογένεια του θα φροντίσει για αυτά.

Ο πάτερ Ευάγγελος αναφέρθηκε και στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως, που διαπίστωσε παραλείψεις στη διαδικασία που ακολούθησε η Εκκλησία της Κύπρου, ωστόσο πρότεινε να παραμείνει η ίδια ποινή για το καλό του ίδιου του Τυχικού, αλλά και για το καλό της Εκκλησίας. «Εγώ, εάν είχα κάνει μια παράλειψη, τουλάχιστον θα ζητούσα μια συγνώμη», σημείωσε ο πάτερ Ευάγγελος.

Από την πλευρά του ο Επίσκοπος Τυχικός σε δήλωση του που αναρτήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ευχαρίστησε τον Θεό και όλο τον κόσμο που τον στηρίζουν και ανησυχούν για την υγεία του, αλλά και το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που τον στήριξαν. Ευχήθηκε επίσης ο Θεός να στηρίζει στον καθένα το «καλό».

Σημειώνεται πως η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου αποφάνθηκε στις 22 Μάϊου για την έκπτωση και άμεση απομάκρυνση του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού και την υποχρέωση του να καταθέσει ομολογία πίστεως στην οποία θα καταδικάζει τον αποτειχισμό. Επίσης στην ομολογία πίστεως πρέπει να είναι σαφής η δήλωση του σε σχέση με αυτά που ζητά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, δηλαδή να συνάδει η δήλωση με το περιεχόμενο των Οικουμενικών Συνόδων που πραγματοποιήθηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες μέχρι το 2016 με την Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης.

ΚΥΠΕ