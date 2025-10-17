Ομόφωνα επικύρωσαν την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου τα μέλη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία εξέτασε σήμερα την υπόθεση του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού.

Όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν κατά την εξέταση του φακέλου του θέματος, διαπίστωσαν παραλείψεις, ωστόσο επικύρωσαν ομόφωνα την απόφαση της εκκλησίας της Κύπρου και παράλληλα κάλεσαν τον τέως Μητροπολίτη να υπακούσει σε αυτήν.

Αυτούσιο το ανακοινωθέν για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου (17 Οκτωβρίου 2025):

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, συνεχίσασα σήμερον, Παρασκευήν, 17ην τ.μ. Ὀκτωβρίου 2025, τάς ἐργασίας αὐτῆς, ἠσχολήθη διεξοδικῶς μέ τήν ἔκκλητον προσφυγήν τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου πρῴην Πάφου κ. Τυχικοῦ, τόν ὁποῖον ἐδέχθη εἰς τό Συνοδικόν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καί εἰς τόν ὁποῖον ἐτέθησαν ὑπό πάντων τῶν συνοδικῶν παρέδρων ἐρωτήματα ἐπί τῶν εἰς αὐτόν ἀποδιδομένων κατηγοριῶν, εἰς τά ὁποῖα καί προσεπάθησε νά ἀπαντήσῃ.

Κατά τήν ἐξέτασιν τοῦ φακέλλου τοῦ θέματος, διεπιστώθησαν παραλείψεις κατά τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεως τοῦ Μητροπολίτου Τυχικοῦ ὡς πρός τάς προβλέψεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου αὐτῆς, οὐχ ἧττον ὅμως ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπί τῆς οὐσίας κρίνοντα, ἐπεκύρωσαν ὁμοφώνως τήν συνοδικήν ἀπόφασιν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου.

Συνεστήθη ἐν τέλει εἰς τόν Μητροπολίτην πρῴην Πάφου νά ὑπακούσῃ εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ καί τοῦτο διά τό ἴδιον αὐτοῦ πνευματικόν συμφέρον καί διά τήν εἰρήνην καί ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Το ιστορικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Μαΐου τρέχοντος έτους η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, με ψήφους 10-6, είχε κηρύξει έκπτωτο τον Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό με βασική κατηγορία αυτήν της αποτείχισης.

Ειδικότερα, ο κ. Τυχικός βρέθηκε ένοχος για τα ακόλουθα:

-Χειροτόνησε ιερέα ενεργό μέλος του αποτειχισμένου τάγματος το οποίο δρα στη Θεσσαλονίκη – δηλαδή εκείνων που εξήλθαν από την εκκλησία και λειτουργούν αυτόνομα. Για το συγκεκριμένο θέμα είχαν υποβληθεί καταγγελίες από την ελληνική κυβέρνηση και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

-Αρνείτο να τελεί μεικτούς γάμους, πολιτική η οποία ακολουθείται με οδηγίες και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Προέκταση της άρνησης και στην βάπτιση παιδιών.

-Εγκαινίασε στην γενέτειρα του Μέσανα, παρεκκλήσι επ’ ονόματι κληρικού ο οποίος δεν είχε ανακηρυχθεί άγιος.

Υπέρ της αθώωσης του κ. Τυχικού είχαν ψηφίσει, ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, ο Επίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος καθώς και η Ομάδα του Μητροπολίτη Λεμεσού η οποία αποτελείται από τον ίδιο, τον Επίσκοπο Αμαθούντος Νικόλαο, τον Επίσκοπο Λήδρας Επιφάνιο και τον Επίσκοπο Νεαπόλεως Πορφύριο.

Εναντίον του Τυχικού και υπέρ της πρότασης του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου για έκπτωση, τάχθηκαν ο ίδιος ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος, ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, ο Μητροπολίτης Τριμιθούντος και Λευκάρων Βαρνάβας, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας, ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος και ο Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος.

Η Ιερά Σύνοδος, παρά την απόφαση για έκπτωσή του, αφού εξέτασε τις καταγγελίες κατά του κ. Τυχικού, αποφάσισε όπως ο εν λόγω αρχιερέας παραμείνει επίσκοπος της Εκκλησίας της Κύπρου και μέλος της Ιεράς Συνόδου.

Απεφάσισε επίσης, ότι «τίθεται στη διάθεση της Εκκλησίας, η οποία θα τον αξιοποιήσει όπου δει» και ότι «θα του δοθεί τίτλος και θέση από την Ιερά Σύνοδο». Μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος τον προσκάλεσε να κατέλθει στην Αρχιεπισκοπή (όπου θα του παραχωρούσε το δωμάτιο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου), αναθέτοντας του και καθήκοντα τα οποία θα εκτελούσε υπό την επισκοπική του ιδιότητα. Από πλευράς Τυχικού δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Μετά το πέρας της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, ο γραμματέας του Σώματος κ. Γεώργιος Χριστοδούλου ανέγνωσε λιτή ανακοίνωση στην οποία αναφέρονταν τα εξής:

«Συνήλθε σήμερα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου σε έκτακτη συνεδρία υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου και αφού εξέτασε τις καταγγελίες κατά του Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, αποφάσισε όπως ο εν λόγω αρχιερέας παραμείνει επίσκοπος της Εκκλησίας Κύπρου και μέλος της Ιεράς Συνόδου.

Τίθεται στη διάθεση της εκκλησίας που θα τον αξιοποιήσει, θα του δοθεί τίτλος και θέση από την Ιερά Σύνοδο.

Από σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος αναλαμβάνει χρέη τοποτηρητού του μητροπολιτικού θρόνου Πάφου».

Μετά την απόφαση της ιεράς Συνόδου, ο κ. Τυχικός καταχώρησε έφεση (έκκλητο) στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, οπόταν το θέμα μπήκε στο ψυγείο εν αναμονή της απόφασης της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το θέμα με τον Μητροπολίτη Τυχικό είχε φέρει στην επιφάνεια το philenews και ο «Φιλελεύθερος», με συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, υπό τον τίτλο, «Βόμβα στην Ιερά Σύνοδο με θέμα απώλειας της τοποτηρητείας από τον Μητροπολίτη Πάφου».

Ο Μακαριότατος στη συνέντευξη του ημερομηνίας 21 Ιανουαρίου 2025, σχολιάζοντας σχετικές αναφορές για ενέργειες του κ. Τυχικού που έφταναν ενώπιον του και ενώπιον άλλων Συνοδικών, είχε αναφέρει και τα ακόλουθα:

-Αν συνεχιστεί η παρούσα προσέγγιση εκ μέρους του (Τυχικού) σε διάφορα ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία, να θέσω ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, θέμα τροποποίησης του άρθρου του Καταστατικού που αφορά την τοποτηρητεία. Με την τροποποίηση, νοουμένου ότι θα γίνει αποδεκτή, δεν θα θεωρείται αυτομάτως Τοποτηρητής ο εκάστοτε μητροπολίτης Πάφου, αλλά θα εκλέγεται από τα μέλη τη Ιεράς Συνόδου».

Σε άλλο σημείο ο Μακαριότατος είχε αναφέρει: «Ο Μητρόπολίτης Πάφου τήρησε μια ανεξήγητη, θα έλεγα, στάση και δεν ξέρω γιατί. Βλέπει εχθρούς, κατά τη γνώμη μου ακόμη και εκεί που δεν υπάρχουν. Με πολλή θλίψη λέω ότι είναι κάτι το ανεξήγητο για μένα. Ανέμενα διαφορετική στάση από τον Μητροπολίτη Πάφου. Ανέμενα συνεργασία. Προσπαθώ να μετρώ τις λέξεις μου αλλά έδειξε, πως να το πω, κάποιου είδους αγνωμοσύνη. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε μένα αλλά και στον προκάτοχο μου Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄, δεδομένου ότι επί δικής μας διοίκησης ο νυν μητροπολίτης στηρίχθηκε σπούδασε και χειροτονήθηκε. Παρ’ όλα αυτά δείχνει μια ανεξήγητη συμπεριφορά».

Σημειώνεται, πως όπως είχε αποκαλύψει το philenews, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ιεραρχών είχαν διασαλευθεί μετά την άρνηση του Μητροπολίτη Τυχικού να υποδεχθεί στην Πάφο την κατά του Αποστόλου Παύλου όταν αυτή θα μεταφερόταν στην Πάφο, όπως είχαν συμφωνήσει οι μακαριστοί Πάπας Φραγκίσκος και Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος.