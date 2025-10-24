Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε η ομάδα υποστηρικτών του.

Όπως αναφέρει στο βίντεο ο πνευματικός και ιατρός του, πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ο Τυχικός νοσηλεύτηκε αρχικά στο Ωνάσειο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και συνεχίζει τη νοσηλεία του.

«Ο Δεσπότης από την ημέρα που γυρίσαμε από την Κωνσταντινούπολη είχε μερικές δυσκολίες. Ήταν άρρωστος προτού πάει στην Κωνσταντινούπολη και οι γιατροί του είχαν πει να μην πάει», εξήγησε.

Κάνει λόγο για άδικη επίθεση στον Τυχικό από τηλεοπτικά κανάλια, αναφέροντας ότι «σχεδόν τον φάγανε». Τονίζει πως η περίοδος αυτή αποτελεί μια μεγάλη δοκιμασία τόσο για τον ίδιο όσο και για την Εκκλησία της Κύπρου. Μάλιστα, ο ίδιος Τυχικός έστειλε μήνυμα προς τον κόσμο μέσα από το βίντεο.

Ευχαρίστησε τον πάτερ Ευάγγελο για τη στήριξή του και έστειλε ευχές στην Πάφο και σε ολόκληρη την Κύπρο. Να εύχεστε σημειώνει,«να περάσει αυτή η δοκιμασία και να έρθουν καλύτερες μέρες για την Εκκλησία μας”. Δόξασε τέλος τον Θεό και τον ευχαρίστησε».

«Τόσους μήνες δεν τον έψαξε κανείς τους», λένε οι υποστηρικτές του

Όπως υποστηρίζει η ομάδα φίλων και υποστηρικτών του , αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας έκανε σειρά εξετάσεων και στην συνέχεια του έγινε εισαγωγή.

Ήδη προσθέτουν, μέσω επιστολής που απέστειλε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, του ανέφερε πως «Ερχόμενος εκ Κωνσταντινουπόλεως δεν αισθανόταν καλά και έμεινε στην Αθήνα για εξετάσεις».

Προσθέτουν επίσης, πως όσα μέλη εντός της Ιεράς Συνόδου “αμφισβητήσουν ή ανησυχήσουν θα μπορούν να πάρουν τηλέφωνο τους γιατρούς να τους ενημερώσουν”.

Επεσήμαναν ωστόσο, πως τόσους μήνες δεν τον έψαξε κανείς τους, ούτε τον πήρε κανείς τηλέφωνο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν τον έψαχναν θα γνώριζαν και για την κατάσταση της υγείας του.

Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε φέρεται να προέκυψε πριν την αναχώρηση του για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αναφέρουν έγκυρες πηγές.

Όσο για την ομολογία πίστεως που του ζητείται από την Ιερά Σύνοδο, ο Επίσκοπος Τυχικός φαίνεται να εξακολουθεί να θεωρεί ότι την έχει υπογράψει στις 18 Ιουνίου του 2025 στις 11:10 το πρωί την έχει αποστείλει στο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου μέσα από την οποία ξεκαθαρίζει ρητά ότι αποδέχεται όλες τις αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων. Φέρεται επίσης πως για αυτό το λόγο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες , να θεωρεί ότι καλύπτει τις απαιτήσεις που του έχουν ζητηθεί στις 22 Μαίου από την Ιερά Σύνοδο και δεν χρειάζεται να υπογράψει κάτι άλλο.