Ποια κενά άφησε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, ώστε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να διαπιστώσει παραλείψεις κατά την εκδίκαση των κατηγοριών εναντίον του έκπτωτου Μητροπολίτη Τυχικού; Μπορούσαν αυτά να διαφοροποιήσουν το καταδικαστικό αποτέλεσμα στην Κύπρο;

Από την ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προκύπτει ότι οι κατηγορίες ήταν τέτοιες που δεν μπορούσε να ληφθεί διαφορετική απόφαση. Ωστόσο, όπως πληροφορείται ο «Φ», επί της διαδικασίας, το Φανάρι έκρινε ότι με βάση το Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου έπρεπε να δοθεί στον κ. Τυχικό περισσότερος χρόνος προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του να απαντήσει στο κατηγορητήριο. Επίσης, κρίθηκε ότι το κατηγορητήριο έπρεπε να του δοθεί επισήμως, ενώ θα μπορούσε να συνοδεύεται και από τον δικηγόρο του, αν επιθυμούσε.

Πάντως, κύκλοι της Εκκλησίας, μας υπέδειξαν, πως επί της ουσίας, ο κ. Τυχικός είχε ενημερωθεί για το κατηγορητήριο από τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ οι κατηγορίες ετέθησαν ενώπιον του και τον περασμένο Φεβρουάριο.

Όσον αφορά το τι θα ακολουθήσει την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως, επίσης, πληροφορείται ο «Φ», η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου δεν θα δεχθεί τίποτε λιγότερο από την υπογραφή λιβέλου από τον επίσκοπο Τυχικό, ενώ οι εκλογές για διαδοχή του θα διεξαχθούν στις αρχές του 2026.

Ως προς το θέμα των εκλογών για πλήρωση του θρόνου της Πάφου, εκκλησιαστική πηγή μας ανέφερε, πως κατ’ αρχήν να αναμένεται η έκβαση της υπόθεσης του κ. Τυχικού που παραμένει σε εκκρεμότητα, υπό την έννοια ότι μπορεί μεν το θέμα της έκπτωσης του να έληξε οριστικά, αλλά απομένει να διαφανεί κατά πόσον θα υπογράψει λίβελο μετανοίας και αποκήρυξης των αποτειχιστών ή αν θα προτιμήσει να μην υπογράψει και να βρεθεί εκτός Εκκλησίας. Με βάση τα πιο πάνω, οι εκλογές παραπέμπονται στις αρχές του 2026.

Για την υπογραφή ή μη λιβέλλου πίστεως, πολλοί διαβλέπουν πως ο Τυχικός δεν έχει άλλη επιλογή από του να υπογράψει, κάτι το οποίο στηρίζουν όχι μόνο στο ότι έμεινε μόνος (από πλευράς στήριξης της ηγεσίας της Εκκλησίας), αλλά και από το γεγονός πως ήδη με δήλωσή του καταδίκασε την αποτείχιση. Βεβαίως, όπως μας υπεδείχθη, η δήλωση αποκήρυξης που έκανε ο κ. Τυχικος, δεν έγινε μετά την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά ενόσω αυτός ανέμενε την απόφαση έξω από το Δικαστήριο. Μάλιστα, κάποιοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, πίσω από τη δήλωση –και ενώ εξεταζόταν το κατά πόσον θα γίνει δεκτή η έφεσή του (το έκκλητο)– να κρυβόταν και κάποιας μορφής σκοπιμότητα.

Αν, τελικά, αποφασίσει να υπογράψει λίβελλο μετανοίας, σε αυτόν θα ξεκαθαρίζει ότι αποκηρύσσει την αποτείχιση και ότι αναγνωρίζει όλες τις Οικουμενικές Συνόδους και ιδιαιτέρως αυτήν του Κολυμπαρίου Κρήτης, την οποία δεν αναγνωρίζουν οι αποτειχιστές.

Ως προς τους πιθανούς υποψηφίους για τον θρόνο της Πάφου, ο Θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού εκτιμά ότι θα τον διεκδικήσουν οι επίσκοποι, Καρπασίας Χριστοφόρος, Αμαθούντος Νικόλαος και ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου.