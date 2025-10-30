Το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει σήμερα τη Βουλή για την πρόθεση της Κυβέρνησης να ρυθμίσει την κρατική χορηγία προς τους δήμους με νομοθεσία, η οποία θα κατατεθεί αφού τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας.

Το πιο πάνω, προέκυψε από την έντονη αντίδραση της Ένωσης Δήμων, η οποία θεωρεί εμπαιγμό το γεγονός ότι ενώ γίνεται λόγος για οικονομική αυτονομία των δήμων αυτή δεν κατοχυρώνεται νομοθετικά, αλλά εξαρτάται από άλλους παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η εκάστοτε οικονομική κατάσταση του κράτους κ.ο.κ.

Ο υπουργός Εσωτερικών, προτού δεσμεύσει την Κυβέρνηση αναμένεται να συνεννοηθεί και με τον υπουργό Οικονομικών, ώστε να μην παρατηρείται διγλωσσία.

Ύστερα από συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Ένωσης Δήμων, ο Υπουργός δήλωσε πως ξεκαθάρισε ότι ο κόφτης του 40%, (δηλαδή το ανώτατο όριο της μισθοδοσίας στους δήμους) δεν θα οδηγήσει σε απολύσεις προσωπικού.

«Θα αποταθούμε στη Βουλή για σχετική ρύθμιση», είπε. Ως προς τα €15 εκατ. που αφορούν τη συντήρηση δρόμων πρωταρχικής σημασίας που ζητούν οι δήμοι (στους οποίους ανατέθηκε η συγκεκριμένη ευθύνη) ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι για φέτος θα ρυθμιστεί κάτι το οποίο ισχύει και για τη χορηγία που παλαιότερα παραχωρείτο στις 63 κοινότητες, οι οποίες πλέον ενσωματώθηκαν στους 20 νέους δήμους. Εφεξής η χορηγία αυτή θα προωθείται στους δήμους.

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για φέτος και για το 2026 ενώ από το 2027 οι χορηγίες αυτές θα ρυθμιστούν με νομοθεσία.

Ο δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, ανέφερε ότι συμφωνήθηκε με τον Υπουργό να συζητηθούν όλες οι εκκρεμότητες οι οποίες θα εκλείψουν μόνο με νομοθετική ρύθμιση.

Ειδικότερα για τον κόφτη του 40% ανέφερε ότι αναμένεται τι θα προκύψει κατά την αυριανή (σημερινή) μέρα στη Βουλή.

Εξάλλου μιλώντας εκ μέρους της ΣΕΚ, ο Ανδρέας Ηλία ξεκαθάρισε πως δεν συζητείται θέμα απόλυσης προσωπικού. Αναμένουμε αύριο απάντηση Υπουργού και αν είναι αρνητική θα ενεργήσουμε αναλόγως, είπε. Ο Νίκος Γρηγορίου μιλώντας εκ μέρους της ΠΕΟ, ανέφερε ότι πέρυσι είχε εξευρεθεί λύση σχετικά με τον κόφτη του 40%, αλλά φέτος παρατηρούνται αμφιταλαντεύσεις από κυβερνητικής πλευράς, κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο την εργασιακή ειρήνη και τη μεταρρύθμιση.