Με ξέφραγο αμπέλι μοιάζουν κάποιοι δήμοι, κοινότητες και σχολικές εφορείες. Ειδικά στις τελευταίες, οι εκκρεμότητες ως προς την υποβολή οικονομικών καταστάσεών τους είναι μνημειώδεις. Φτάνουν συνολικά τα 501 χρόνια οι εκκρεμότητες 59 Σχολικών Εφορειών μέχρι το 2023. Η εκπληκτική διαπίστωση ανήκει στην Ελεγκτική Υπηρεσία, με τον ίδιο τον Γενικό Ελεγκτή να καταγράφει καθυστερήσεις και στην υποβολή οικονομικών καταστάσεων από Συμβούλια Αποχετεύσεων (Σ.Α.) με την Κυπερούντα να κρατά τα σκήπτρα με καθυστέρηση 24 ετών ενώ τα Κοινοτικά Συμβούλια Παλαιχωρίου και Ορεινής παρουσιάζουν καθυστερήσεις 23 χρόνων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή κ. Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο αριθμός των οικονομικών καταστάσεων 653 οργανισμών (Δήμων, Κοινοτικών Συμβουλίων, Σχολικών Εφορειών και άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου) που παρουσιάζουν εκκρεμότητα ελέγχου, για την περίοδο 1995–2023, ανέρχεται στις 6.734.

Από τους 653 οργανισμούς στους οποίους διενεργήθηκε έλεγχος, οι 352 αφορούν κοινοτικά συμβούλια, οι 182 σχολικές εφορείες, οι 81 αφορούν άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι 38 Δήμους.

Οι 6.734 οικονομικές καταστάσεις που εκκρεμούσαν στις 31.12.2025 καλύπτουν την περίοδο 1995–2023 και αναλύονται ως ακολούθως:

-5.449 (80,9%) έχουν ανατεθεί αλλά δεν έχουν ελεγχθεί από ιδιώτες ελεγκτές.

-929 (13,8%) δεν υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία κατά παράβαση της νομοθεσίας.

-4.265 (63,3%) από τις 6.734 (οικονομικές καταστάσεις) που εκκρεμούν, αφορούν έτη πριν το 2020.

-653 Οργανισμοί παρουσιάζουν εκκρεμότητες στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων τους για τα έτη 1995–2023.

Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία και ο έλεγχος τους δεν ολοκληρώθηκε ακόμη από τους Ιδιώτες Ελεγκτές, αναφέρεται πως παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση (στην περάτωση των ελέγχων) με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός μη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα κατά την 31.12.2025 υπήρχαν 5.805 οικονομικές καταστάσεις που αφορούσαν τα έτη από το 1995 μέχρι το 2023 των οποίων ο έλεγχος είτε δεν έχει αρχίσει, είτε ανατέθηκε αλλά δεν ολοκληρώθηκε.

Σημειώνεται, πως κάποιοι Δήμοι οι οποίοι παρουσίαζαν σημαντικές καθυστερήσεις 4-8 ετών στην υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων, δεν υφίστανται πλέον (συγχωνεύθηκαν στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης). Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Δήμος Αγλαντζιάς (8 χρόνια), ενώ σημαντικές καθυστερήσεις (4-8 έτη) παρουσιάζουν οι Δήμοι Δρομολαξιάς-Μενεού (6 χρόνια), Λαπήθου (οκτώ χρόνια), Γεροσκήπου (επτά χρόνια) και Κερύνειας τέσσερα χρόνια.

Από το 2014, όταν ο έλεγχος ανατέθηκε σε ιδιώτες, οι εκκρεμότητες από 1.292 που ήταν τότε, εκτοξεύθηκαν σε 6.734 το 2023.

Με βάση τα στοιχεία τα οποία αφορούν Δήμους, κοινοτικά συμβούλια, σχολικές εφορείες, και άλλους οργανισμούς, οι εκκρεμότητες, από 9 που την περίοδο 1995-1999 , ανήλθαν σε 83 την περίοδο 2000-2004, αυξήθηκαν σε 600 την περίοδο 2005-2009, έφρασαν τις 1.292 την περίοδο 2010-2014, αυξήθηκαν στις 2.281 την περίοδο 2015-2019, ανέβηκαν στις 2.469 την περίοδο 2020-2023 ανεβάζοντας τις συνολικές εκκρεμότητες.

Οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1995-2023 σε εκκρεμότητα κατά την 31/12/2025

Με βάση τα στοιχεία, τα κοινοτικά συμβούλια έβγαλαν και το σκοινί και το παλούκι αν ληφθεί υπόψιν πως οι εκκρεμότητες υποβολής οικονομικών καταστάσεων ανέρχονταν σε 4.118, σε σχέση με 1.897 των εκκρεμοτήτων που αφορούσαν τις σχολικές εφορείες, 482 άλλου οργανισμούς και 237 αφορούσαν Δήμους.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου που δραστηριοποιούνται σήμερα στη Δημοκρατία και που υπόκεινται σε έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων από τον Γενικό Ελεγκτή, ανέρχονται σε 705.

Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα, αξίζει να σημειωθεί, πως υπάρχουν Οργανισμοί οι οποίοι έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την υποβολή των οικονομικών τους καταστάσεων και δεν παρουσιάζουν οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ελέγχων τους μέχρι και το έτος 2023.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται, οι οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στα έτη μέχρι και το 2023 που δεν είχαν υποβληθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία μέχρι τις 31.12.2025, ανέρχονταν σε 929 και αφορούν συνολικά 179 Οργανισμούς.

Ο Γενικός Ελεγκτής κρίνει την επικρατούσα κατάσταση ως μη αποδεκτή και πρωτίστως παράνομη αφού καταπατούνται οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας στην οποία προνοείται ότι, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στον Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο εντός τεσσάρων μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

Όπως υποδεικνύει ο Γενικός Ελεγκτής, οι καθυστερήσεις υπονομεύουν ουσιαστικά την αξιοπιστία των οικονομικών πληροφοριών και περιορίζουν την ικανότητα των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν έγκαιρα διορθωτικά μέτρα. Παρατηρεί επίσης, πως η έγκαιρη υποβολή και ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.