Οι Δήμοι Λακατάμειας, Λατσιών – Γερίου και Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου ανακοινώνουν ότι οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τα Καρναβάλια και την Καθαρά Δευτέρα, στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2026 αντίστοιχα, ακυρώνονται λόγω της πρόγνωσης για ύπαρξη ασταθών καιρικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, ακυρώνονται:

• Η Καρναβαλίστικη Εκδήλωση στο Ε’ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας

• Η εκδήλωση στο Γραμμικό Πάρκο Λακατάμειας.

• Η εκδήλωση στο Δάσος Λουρκά στον Δήμο Λατσιών – Γερίου.

• Η εκδήλωση στα «Παραδείσια» στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου.

Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση, η απόφαση λήφθηκε με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών και των επισκεπτών.

Οι Δήμοι ευχαριστούν το κοινό για την κατανόηση και εύχονται σε όλους καλή Σαρακοστή.