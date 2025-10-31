Μόνο μία από τις δύο γυναίκες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά παρουσιάστηκε το πρωί της Παρασκευής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Εθνικής Φρουράς, Χρίστος Πιερή, η γυναίκα παρουσιάστηκε γύρω στις 9 το πρωί στο ΚΕΝ Λεμεσού, όπου ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την κατάταξή της.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, θα αναμένει το φύλλο πορείας για τη μονάδα στην οποία θα επιλέξει να υπηρετήσει, όπου και θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευσή της.

Όσον αφορά τη δεύτερη γυναίκα, σύμφωνα με τον ίδιο, ενημέρωσε έγκαιρα ότι δεν θα καταταγεί σήμερα.

ΚΥΠΕ