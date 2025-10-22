Ακόμα μια γυναίκα έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόκειται για ακόμα μια γυναίκα από την επαρχία της Λάρνακας, η οποία επιθυμεί να καταταχτεί εθελοντικά.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος η οποία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 24/10, δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα για την Εθνική Φρουρά. Παρ΄ όλα αυτά το Υπουργείο Άμυνας, ξεκαθάρισε ότι ακόμα και μια γυναίκα να δηλώσει ενδιαφέρον, η κατάταξη θα διεξαχθεί κανονικά όπως ανακοινώθηκε αρχικά.

Σε δηλώσεις του στη Βουλή τη Δευτέρα, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, δήλωσε ξεκάθαρα ότι η εθελοντική κατάταξη γυναικών έχει αποτύχει, ωστόσο ο θεσμός θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη σταδιακή αύξηση των εθελοντριών στην Εθνική Φρουρά.