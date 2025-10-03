Μόλις μια γυναίκα, από τη Λάρνακα, εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για να καταταγεί εθελοντικά στην Εθνική Φρουρά, γεγονός το οποίο προκαλεί προβληματισμό.

Η διαδικασία είναι προαιρετική και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των ενδιαφερομένων παραμένει ρευστός, καθώς ορισμένες κοπέλες μπορεί αρχικά να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και στη συνέχεια να το αποσύρουν, ενώ άλλες ενδέχεται να αποφασίσουν αργότερα να συμμετάσχουν στην εθελοντική κατάταξη.

Η Διεύθυνση της Εθνικής Φρουράς, αρμόδια για τη διαδικασία κατάταξης, δέχεται καθημερινά αριθμό τηλεφωνημάτων με αιτήματα για διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα ενδιαφερομένων.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι η εικόνα του ενδιαφέροντος μπορεί να διαφοροποιηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς θεωρείται πιθανό περισσότερες γυναίκες να εκφράσουν την πρόθεσή τους να ενταχθούν εθελοντικά στην Εθνική Φρουρά. Εφ όσον η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, παραμένει ανοικτό και το περιθώριο για νέες δηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας μας λέχθηκε από αρμόδιους.

Το Υπουργείο Άμυνας αντιμετωπίζει τη διαδικασία ως ένα νέο εγχείρημα που ξεκινά από το σημείο μηδέν και θα λειτουργήσει ως δείγμα για το μέλλον.

Οι ενδιαφερόμενες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τη δήλωση ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Άμυνας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Οκτωβρίου, ενώ η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λεμεσού.