Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λεμεσό θα καταταγούν και θα περάσουν ολόκληρη την βασική φάση της εκπαίδευσης τους οι γυναίκες οι οποίες θα στρατευτούν εθελοντικά στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς.

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, η οποία θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, οι γυναίκες θα κληθούν να επιλέξουν το σώμα και τη μονάδα στην οποία θα επιθυμούν να τοποθετηθούν. Για τον σκοπό αυτό θα ανακοινωθεί κατάλογος με τις διαθέσιμες μονάδες όπου μπορούν να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Η κάθε γυναίκα δηλαδή, θα έχει την ευκαιρία να υπηρετήσει σε στρατόπεδο κοντά στο χώρο διαμονής της.

Το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά διαθέτουν ήδη εμπειρία στη στρατολόγηση, εκπαίδευση και ένταξη γυναικών, καθώς η διαδικασία θα ακολουθήσει το ίδιο πρότυπο που εφαρμόστηκε στην πρόσληψη των γυναικών συμβασιούχων οπλιτών (ΣΥΟΠ).

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της διαδικασίας εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Αμέσως μετά, οι ενδιαφερόμενες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν την αίτηση από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας, να την εκτυπώσουν, να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν στη διεύθυνση που θα οριστεί.

Κατά την κατάταξή τους στις 30 και 31 Οκτωβρίου, οι γυναίκες που θα ενταχθούν εθελοντικά στην Εθνική Φρουρά θα παραλάβουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, περιλαμβανομένης της στολής, των αρβύλων και των ατομικών ειδών υγιεινής. Θα ακολουθήσουν, όπως προβλέπεται, οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, μέσα από τις οποίες θα καθοριστεί και ο βαθμός ικανότητας της κάθε γυναίκας (π.χ. Ι1, Ι5 κ.λπ.) προκειμένου να προσδιοριστούν οι δυνατότητες και τα καθήκοντα που θα αναλάβουν.

Οι γυναίκες θα δικαιούνται μιάμιση ημέρα άδειας για κάθε μήνα υπηρεσίας, ενώ θα χρησιμοποιούν ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και ψυχαγωγίας. Όσον αφορά τη σίτιση, αυτή θα γίνεται από κοινού με τους άνδρες στρατεύσιμους.

Η διάρκεια της θητείας των γυναικών που θα καταταγούν εθελοντικά έχει καθοριστεί στους έξι μήνες. Κατά τον πέμπτο μήνα θα καλούνται να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να παρατείνουν την υπηρεσία τους έως και τους 14 μήνες. Αν το επιθυμούν, θα υποβάλουν σχετική αίτηση προκειμένου να παρατείνουν την υπηρεσία τους μέχρι τη συμπλήρωση 14 μηνών.

Χαμηλά ο πήχης των προσδοκιών

Όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, οι προσδοκίες για την εθελοντική στράτευση γυναικών παραμένουν χαμηλές, καθώς δεν αναμένεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το περιορισμένο ενδιαφέρον που είχε καταγραφεί και στην πρόσληψη γυναικών ως συμβασιούχων οπλιτών (ΣΥΟΠ) εκτιμάται ότι προδιαγράφει ακόμη μικρότερη συμμετοχή στο νέο θεσμό.

Το εγχείρημα αυτό έχει ως στόχο να δώσει στις γυναίκες τη δυνατότητα να ενταχθούν εθελοντικά στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, παρέχοντάς τους την ίδια ευκαιρία που έχουν και οι άνδρες, χωρίς να προβλέπονται πρόσθετα κίνητρα ή ιδιαίτερα προνόμια. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη λογική της ισότητας και της ισότιμης συμμετοχής, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσες το επιθυμούν να αποκτήσουν στρατιωτική εμπειρία και να προσφέρουν στην άμυνα της χώρας με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους άρρενες.