Σημαντικές ελλείψεις και παθογένειες στο ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς ανέδειξε η συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας, στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, έθιξε θέματα προσωπικού και στελέχωσης, ενώ παραδέχθηκε ότι τόσο το ζήτημα της στασιμότητας των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, όσο και το μειωμένο ενδιαφέρον στις προσλήψεις ΣΥΟΠ, αποτελούν και θα αποτελέσουν και στο μέλλον, μεγάλο πρόβλημα για την Εθνική Φρουρά.

Κατά την συζήτηση, έγινε αναφορά από τους βουλευτές και στις πολλές κενές θέσεις σε παραγωγικές στρατιωτικές σχολές στην Ελλάδα, καθώς το ενδιαφέρον των νέων για στρατιωτικές σπουδές έχει μειωθεί αισθητά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, Μαρίνος Σιζόπουλος, έθεσε το ζήτημα του επιδόματος στους σπουδαστές και ότι οι Ελλαδίτες συνάδελφοι τους λαμβάνουν σαφώς μεγαλύτερο ποσό. Ο Υπουργός Άμυνας, απάντησε ότι το ύψος του επιδόματος έχει επανέλθει στα επίπεδα, πριν από την κρίση του 2013.

Ένας από τους βασικότερους προβληματισμούς αφορά το μέλλον των Συμβασιούχων Οπλιτών. Ο κ. Πάλμας υπενθύμισε ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει βήματα για τη βελτίωση του θεσμού, όπως η αναβάθμιση της μισθολογικής τους κλίμακας από Α1 σε Α2 και η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 100 ευρώ, ενώ για όσους υπηρετούν στις ειδικές δυνάμεις, όπως οι ΟΥΚ και οι ΛΟΚ, το επίδομα φτάνει τα 200 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, παραδέχθηκε ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι αρκετά για να συγκρατηθεί ή να αυξηθεί το ενδιαφέρον. «Εάν δεν διασφαλίζουμε το μέλλον τους, δυστυχώς και 300 ευρώ να δώσουμε επίδομα θα συνεχίσει το ενδιαφέρον να είναι μικρό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Σιζόπουλος, από την πλευρά του, πρόσθεσε ότι το 2026 ολοκληρώνεται η θητεία της πρώτης σειράς ΣΥΟΠ, που κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά το 2016 και ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το πρόβλημα θα οξυνθεί ακόμη περισσότερο.

Κατά την συζήτηση τέθηκε εκ νέου το θέμα των επιδομάτων για τις Υπηρεσίες των ΣΥΟΠ όταν αποσπούνται στην Αστυνομία, με τους βουλευτές να υποστηρίζουν ότι για την ίδια αποστολή, οι Αξιωματικοί της Αστυνομίας λαμβάνουν 200 ευρώ, ενώ οι ΣΥΟΠ που είναι μαζί τους, 40 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, επανέφερε την πρόταση για δημιουργία ειδικού σώματος ασφάλειας λιμένων και αεροδρομίων, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν ΣΥΟΠ μετά τη θητεία τους, ώστε να τερματιστεί η σημερινή πρακτική της απόσπασης στελεχών της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας σε τέτοιες υπηρεσίες. Ο Υπουργός, ωστόσο, προειδοποίησε ότι χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική, ο θεσμός δεν μπορεί να επιβιώσει.

Ειδική αναφορά έκανε και στην εθελοντική στράτευση γυναικών, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι «το εγχείρημα έχει αποτύχει» για να προσθέσει ωστόσο ότι «δεν απέτυχε ο θεσμός».

Ασκώντας κριτική προς την κυβέρνηση, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας έκανε λόγο για «καμία εξέλιξη στα ζητήματα προσωπικού τα τελευταία τρία χρόνια», τονίζοντας ότι αυτό λειτουργεί ως αντικίνητρο για τα στελέχη και τους υπαξιωματικούς. «Μηδέν πρόοδος δυστυχώς για τα θέματα των ΣΥΟΠ. Μεγάλη αποτυχία διαφαίνεται η εθελοντική στράτευση των γυναικών», δήλωσε.

Απαντώντας, ο Υπουργός Άμυνας αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για την ιεραρχική εξέλιξη και την ανέλιξη αξιωματικών και υπαξιωματικών στην Εθνική Φρουρά, η οποία θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών για σχόλια και έγκριση. «Η μη φυσιολογική επαγγελματική ανέλιξη συγκεκριμένων ομάδων προσωπικού της Εθνικής Φρουράς είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τόσο την προσωπική εξέλιξη των μελών, όσο και την λειτουργικότητα του στρατεύματος», τόνισε. Είπε επίσης, ότι παρατηρείται συσσώρευση σε στις βαθμίδες των Λοχαγών και των Ταγματαρχών, κάτι που στο μέλλον μπορεί να οδηγήσει στην αποστράτευση τους και στην απώλεια σημαντικού και έμπειρου προσωπικού.

Κατά την συνεδρία, υπήρξε σύγκλιση στην άποψη ότι το ΥΠΑΜ, καλείται να λύσει διαχρονικά ζητήματα, σε μικρό χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο αναγνώρισαν όλοι οι βουλευτές. Τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας, μετέφεραν ακόμη μια φορά το μήνυμα, ότι η Βουλή θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια για την επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων.