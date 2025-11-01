Σε εφιάλτη έχει μετατραπεί μια εκδρομή εθελοντικής εργασίας στην Τανζανία, στην οποία συμμετέχουν 14 μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από την Κύπρο. Η αποστολή έχει εγκλωβιστεί στην εν λόγω χώρα της Αφρικής, η οποία διανύει μέρες σοβαρών πολιτικών αναταραχών με πολύνεκρες διαδηλώσεις και παρεμβάσεις από τον στρατό.

Όπως αναφέρθηκε στo philenews, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι οικογένειές τους βιώνουν ώρες αγωνίας, αναμένοντας απαντήσεις για το πώς θα επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στην Κύπρο με ασφάλεια.

Η αποστολή ιδιωτικού σχολείου, στην οποία συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια 17 και 18 ετών, αναχώρησε με πτήση από τη Λάρνακα στις 22 Οκτωβρίου με σκοπό να ξεκινήσει αύριο, 2 Νοεμβρίου, το ταξίδι της επιστροφής.

Τα παιδιά έφτασαν μέσω Ντουμπάι στην Τανζανία και από εκεί μετακινήθηκαν στο για πολλά χιλιόμετρα χωριό Kilya, με σκοπό να βοηθήσουν στην ανέγερση σχολείων και στη δημιουργία παιδότοπων.

Λόγω των επικείμενων εκλογών στην Τανζανία λίγες μέρες μετά την άφιξή τους διεκόπη η πρόσβαση στον internet, με την κατάσταση να κορυφώνεται περεταίρω και τον στρατό να βγαίνει στους δρόμους, ενώ πολλοί διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους. Η κυπριακή αποστολή, έλαβε τότε μήνυμα από την αεροπορική εταιρεία με την οποία έκλεισαν τα εισιτήριά τους, πως η πτήση τους ακυρώνεται.

Μέχρι στιγμής ούτε τα μέλη της αποστολής, ούτε οι γονείς γνωρίζουν τι θα γίνει και ζητούν σχέδιο επαναπατρισμού με τη συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η οδηγία του υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε χθες, 31 Οκτωβρίου 2025, ταξιδιωτική οδηγία, η οποία αφορά Κύπριους πολίτες που βρίσκονται ή προτίθενται να μεταβούν στην Τανζανία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στη Τανζανία, συνιστά στους Κύπριους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των συνεχιζόμενων αναταραχών και της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα.

Επιπρόσθετα, συνιστάται στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποφεύγουν όλες τις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Συνιστάται επίσης όπως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να εφαρμόζουν μέγιστα μέτρα ασφαλείας.