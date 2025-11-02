Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής 02/11. Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη της Αστυνομίας, πραγματοποίησαν έρευνες σε ανοικτό χώρο στη Λευκωσία, όπου εντόπισαν επτά πιστόλια. Τα όπλα παραλήφθηκαν και στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις.

Όπως πληροφορείται το philenews, τα πιστόλια βρέθηκαν σε περιοχή μεταξύ Έγκωμης και Μακεδονίτισσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οπλισμός βρέθηκε σε τσάντα πλάτης, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε χόρτα, ενώ όλα τα όπλα ήταν σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση και παραλήφθηκαν από την Αστυνομία.

Παράλληλα, τα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας εξετάζουν κλειστά κυκλώματα ασφαλείας της περιοχής, ενώ αξιολογούν πληροφορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό των κατόχων των όπλων ή των προσώπων που τα απέκρυψαν στο σημείο.

Όπως πληροφορείτε το philenews, στην υπόθεση έχουν εμπλακεί πολλές Υπηρεσίες της Αστυνομίας. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο εντοπισμός του οπλισμού να απέτρεψε την εκδήλωση εγκληματικής ενέργειας. Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση των πληροφοριών για την προέλευση των όπλων και τη διερεύνηση πιθανής σύνδεσης με άλλα αδικήματα.