Εξιτήριο έλαβε ο Μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός, κάτι το οποίο επισπεύδει τη διαδικασία αποκατάστασης του από την Ιερά Σύνοδο ή και επιβολής πιο βαριάς ποινής η οποία θα τον αφήσει ανενεργό είτε για αρκετά χρόνια η και οριστικά.

Όπως πληροφορείται το philenews, ο κ. Τυχικός ενημέρωσε την Ιερά Σύνοδο ότι εξήλθε του νοσοκομείου στο οποίο φιλοξενείτο, οπόταν επίκειται η κάθοδός του στην Κύπρο. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, ο έκπτωτος Μητροπολίτης Πάφου ενημέρωσε την Εκκλησία της Κύπρου, ότι έλαβε μεν εξιτήριο αλλά προτού κατέλθει στο νησί θα υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις από κάποιους προσωπικούς του γιατρούς. Ο χρόνος ο οποίος θα απαιτηθεί για ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν διευκρινίστηκε ακόμη.

Πάντως, το τοπίο εξακολουθεί να είναι θολό ως προς το κατά πόσον ο κ. Τυχικός θα υπογράψει λίβελο μετανοίας, όπως αξίωσε η Ιερά Σύνοδος ή κατά πόσον θα επιλέξει να μην ξεκαθαρίσει πλήρως τη θέση του και θα περιοριστεί σε «ήξεις αφήξεις» , οπόταν τον περιμένει νέα τιμωρία.

Το γεγονός ότι επέλεξε να ενημερώσει την Εκκλησία της Κύπρου, αποτελεί μεν ένδειξη ότι πιθανώς να υπογράψει, αλλά την ίδια στιγμή οι πιέσεις προκειμένου να μην υπογράψει δεν εξέλειπαν, ακόμη και ενόσω νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Μάλιστα, κάποιοι εκκλησιαστικοί κύκλοι φρόντισαν να στείλουν το μήνυμα στην ιεραρχία της Κύπρου, πως η ασθένεια του κ. Τυχικού ήταν περισσότερο «πολιτική» παρά πραγματική, υπό την έννοια ότι η εισαγωγή τους σε νοσοκομείο για να κερδίσει χρόνο, ενώ κάποιοι του περίγυρού του φέρονται να χρησιμοποίησαν τη συγκυρία για να εντείνουν την άσκηση πίεσης προς το πρόσωπο του, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπογράψει λίβελο μετανοίας.

Πάντως, δικοί του άνθρωποι, μετά τη γνωστοποίηση της εισαγωγής του σε νοσοκομείο, είχαν αναφέρει πως το πρόβλημα υγείας δεν είναι σημερινό αλλά προϋπήρχε και ότι απλώς τώρα παρατηρήθηκε κάποιας μορφής επιδείνωση.

Θεωρείται πάντως γεγονός, ότι ο κ. Τυχικός από όλα όσα μεσολάβησαν τελούσε υπό πίεση δεδομένου ότι από χθεσινός Μητροπολίτης και αυριανός τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού θρόνου βρέθηκε έκπτωτος και μάλιστα απειλείται να βρεθεί εντελώς εκτός της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Κύπρου.

Και βεβαίως η θέση του επιδεινώθηκε επειδή και η τελευταία ελπίδα του να δικαιωθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όχι μόνο απέτυχε αλλά το Φανάρι υιοθέτησε ομόφωνα την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου αφήνοντας τον εντελώς μετέωρο.

Μετά την κάθοδο του στην Κύπρο ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος θα συγκαλέσει εκτάκτως την Ιερά Σύνοδο η οποία θα εξετάσει κατά πόσον ο Τυχικός έχει υπογράψει τον λίβελο μετανοίας διαφορετικά θα αποφασίσει, είτε να τον καθαιρέσει είτε να τον θέσει σε αργία.

Η καθαίρεση είναι μεν πολύ πιο αυστηρή ποινή αλλά και μακροχρόνια αργία να του επιβληθεί, το αποτέλεσμα από πλευράς συμμετοχής του στην Εκκλησία της Κύπρου θα είναι η ίδια, υπό την έννοια ότι θα αδρανοποιηθεί επί σειρά ετών.

Υπενθυμίζεται, ότι στην περίπτωση του αρχιμανδρίτη Παγκράτιου Μερακλή, του είχε επιβληθεί αργία «άχρι καιρού», όπως θα λέγαμε μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες επανεξέτασης της υπόθεσης ( «μέχρι να έρθει ο καιρός» ή «μέχρι την κατάλληλη στιγμή») αλλά η αργία διήρκεσε περίπου 27 χρόνια και μάλιστα, εν τέλει ήρθη μερικώς. Στην περίπτωση του κ. Τυχικού, και δέκα χρόνια αργίας να του επιβληθούν δεν είναι λίγα.

Πάντως, δεδομένο θεωρείται, ότι το κατά πόσον την επομένη της Συνόδου θα ξυπνήσει επίσκοπος της Εκκλησίας της Κύπρου ή εκτός της ιεραρχίας της, από τον ίδιο εξαρτάται.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, είναι έτοιμος να τον φιλοξενήσει στην αρχιεπισκοπή παραχωρώντας του και το δωμάτιο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, καθώς και καθήκοντα να επιτελεί ως Επίσκοπος.

Η επιμονή απομάκρυνσης του από την Πάφο, για τον Αρχιεπίσκοπο δεν μεταφράζεται ως τιμωρία αλλά ως κίνηση με σκοπό να ξεκόψει από όσους των επηρεάζουν αρνητικά (προς τον αποχεισμό ή και προς άλλες επιλογές) και οι οποίοι τον οδήγησαν μέχρι την πόρτα εξόδου από την Εκκλησία.