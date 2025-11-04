Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει το κοινό ότι, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο, η αρμόδια αρχή οδικής ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) έχει ξεκινήσει προκαταρκτική διερεύνηση για ορισμένα οχήματα Tesla, αναφορικά με δυσλειτουργία των ηλεκτρικά ελεγχόμενων χειρολαβών θυρών σε συγκεκριμένες συνθήκες χαμηλής ηλεκτρικής τάσης. Αρχικά, η διερεύνηση αφορά οχήματα Model Y χρονολογίας 2021.

Σημειώνεται ότι, τα εν λόγω οχήματα διαθέτουν εσωτερικές χειροκίνητες χειρολαβές για άνοιγμα των θυρών σε περίπτωση χαμηλής ηλεκτρικής τάσης. Ως εκ τούτου, καλούνται οι ιδιοκτήτες, όπως ανατρέξουν στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος, ώστε να ενημερωθούν για τις οδηγίες χρήσης των εν λόγω χειρολαβών και να εξοικειωθούν με την ακριβή θέση και λειτουργία τους.

Επιπρόσθετα γίνονται οι πιο κάτω συστάσεις προς τους κατόχους των οχημάτων αυτών στην Κύπρο:

Ελέγξτε άμεσα το εγχειρίδιο του οχήματός σας για τη διαδικασία χειροκίνητου ανοίγματος των θυρών και ενημερώστε όλους τους επιβάτες/χρήστες για την ακριβή χρήση. Ελέγξτε εάν το όχημά σας υπόκειται σε ανάκληση μέσω της επίσημης σελίδας της Tesla (Recall Information) ή/και των ανακοινώσεων στο EU Safety Gate. Σε περίπτωση συμβάντος δυσλειτουργίας των χειρολαβών των θυρών, μην χρησιμοποιείτε το όχημα μέχρι να ελεγχθεί και να επισκευαστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναφορές περιστατικών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το recalls@rtd.mcw.gov.cy