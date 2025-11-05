Στον δημοσιογράφο του «Φιλελεύθερου» Μάριο Δημητρίου απονέμεται το βραβείο συνολικής συμβολής στην ισότητα των φύλων, στο πλαίσιο του Δημοσιογραφικού Διαγωνισμού Ισότητας των Φύλων.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων. Τον διαγωνισμό προκήρυξε το Γραφείο στις 29 Μαΐου 2025, σε συνεργασία με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, την Ένωση Συντακτών Κύπρου, την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και το Πανεπιστήμιο Frederick.

Τα αποτελέσματα

1ο Βραβείο (€1300): Άντρια Καδή, για το άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 8.7.24. στην εφημερίδα Πολίτης με τίτλο «Στειρώσεις γυναικών στην Κύπρο: Παραμένουμε στον μεσαίωνα».

2ο Βραβείο(€1000): Johanna Pauls, για το άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 22.6.25 στην εφημερίδα Cyprus Mail με τίτλο «Where are Cyprus’ female farmers?”.

3ο Βραβείο(€800): Ιωάννα Χριστοδούλου & Μάριος Ορθοδόξου, για το αφιέρωμα που δημοσιεύτηκε στις 30.9.25 στο ANT1 Live με τίτλο «Η ισότητα των φύλων στην Κύπρο – Στερεότυπα και θεσμοί σε πορεία αλλαγής».

Το Βραβείο συνολικής συμβολής στην ισότητα των φύλων (€1500) απονέμεται στον δημοσιογράφο Μάριο Δημητρίου.

Την πενταμελή κριτική επιτροπή αποτέλεσαν εκπρόσωποι του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των φύλων και των συνεργαζόμενων φορέων.

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα απονείμει το βραβείο συνολικής συμβολής στην ισότητα των φύλων.

Στην τελετή θα παρευρεθεί και θα τιμηθεί η πρώτη γυναίκα επαγγελματίας δημοσιογράφος της Κύπρου κ. Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου.