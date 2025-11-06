Θέμα λίγων μηνών εκτιμάται πλέον ότι είναι η οριστικοποίηση των αποφάσεων των αρχών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το αν το ίδρυμα θα λειτουργήσει παράρτημα του στην Πάφο ή όχι. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η ειδική επιτροπή που έχει ήδη συσταθεί από την Σύγκλητο του ΑΠΘ έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό με την μελέτη των δεδομένων προκειμένου να διαφανεί αν μπορεί να λειτουργήσει παράρτημα του ακαδημαικού ιδρύματος στην Πάφο και πρόσφατα έγινε μια ακόμη σύσκεψη με την συμμετοχή και φορέων της πόλης της Πάφου.

Μετά την πανηγυρική κάθοδο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Λευκωσία προ ημερών, πλέον οι φορείς της Πάφου εκφράζουν αισιοδοξία ότι θα καταστεί εφικτή η εξέλιξη αυτή, δεδομένου ότι η ειδική Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί από το ΑΠΘ μελετά με κάθε σοβαρότητα και συνεχώς το ενδεχόμενο λειτουργίας παραρτήματος στην πόλη της Αφροδίτης.

Εκτίμησαν δε, ότι η απόφαση θα οριστικοποιηθεί εντός του 2025 και ανέφεραν ότι ενισχυτικό του καλού κλίματος είναι το γεγονός της ύπαρξης κατάλληλων υποδομών στην πόλη για τον σκοπό αυτό, όπως είναι το κτήριο του Pafos Innovation Institute, ώστε να λειτουργήσουν άμεσα οι σχολές του παραρτήματος.

Όπως είναι γνωστό, βάσει της κυπριακής νομοθεσίας απαιτείται η λειτουργία τουλάχιστον τριών σχολών ενός ακαδημαικού ιδρύματος ώστε να λάβει άδεια λειτουργίας παραρτήματος του στην Κύπρο.