Η φαντασία, η αρθρογραφία και το δημοσιογραφικό δαιμόνιο μαθητών Λυκείων τώρα μπορούν να περάσουν σε άλλο επίπεδο, να βρουν βήμα και να βγουν από το σχολικό τους πλαίσιο.

Πώς θα γίνει αυτό; Με τη συμμετοχή τους στο δεύτερο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, ένας διαγωνισμός που γίνεται θεσμός από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τη θερμή υποδοχή της οποίας έτυχε ο περσινός διαγωνισμός, από τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, διοργανώνεται και φέτος δίνοντας την ευκαιρία σε Λύκεια και των δύο χωρών να συμμετάσχουν, να μοιραστούν τις ιδέες και τη δουλειά τους και φυσικά, να διεκδικήσουν διακρίσεις και βραβεία.

Συγκεκριμένα, οι μαθήτριες και οι μαθητές των Λυκείων της Ελλάδας και της Κύπρου, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, καλούνται να σχεδιάσουν, να συντάξουν και να επιμεληθούν την ύλη της σχολικής τους εφημερίδας, συμμετέχοντας έτσι σε μια δημιουργική διαδικασία που συνδυάζει τη γραφή, την έρευνα, τη συνεργασία και την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού.

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου και πραγματοποιείται σε συνεργασία με πέντε πανεπιστήμια των δύο χωρών –το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου– καθώς και με το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας στην Ισπανία. Ακαδημαϊκοί συνεργάτες του διαγωνισμού είναι επίσης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ).

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για τα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 23 Νοεμβρίου 2025, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή.

Η κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται από τους πρυτάνεις των πέντε πανεπιστημίων, τον διευθυντή του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, τους προέδρους του ΙΕΠ και του ΕΟΕ, τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταξιωμένους πανεπιστημιακούς, καθώς και εκπροσώπους της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ.

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι ο διαγωνισμός έρχεται να καθιερώσει έναν ετήσιο θεσμό που ενθαρρύνει τη μαθητική δημιουργικότητα, τον δημοσιογραφικό λόγο και την ενεργό συμμετοχή των νέων στο δημόσιο διάλογο. Μέσα από τον θεσμό αυτό, το ΒΗΜΑ επιδιώκει να ενισχύσει τη σχέση των νέων με το λόγο, τη γνώση και τη δημοκρατία της έκφρασης, να καλλιεργήσει τη φιλαναγνωσία και να δώσει στις μαθήτριες και στους μαθητές ένα αληθινό βήμα έκφρασης και δημιουργίας.

Η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, στον χαιρετισμό της ανέφερε ότι «οι σχολικές εφημερίδες κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στην εκπαιδευτική κοινότητα.. Δεν είναι απλώς πεδία άσκησης στη γραφή και στον λόγο, αλλά εργαστήρια ελεύθερης έκφρασης, συνεργασίας και πνευματικής ανεξαρτησίας. Μέσα από τη συνεργασία τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν παραμένουν παθητικοί δέκτες πληροφοριών, αλλά γίνονται δημιουργοί, ερευνητές και κριτικοί αναλυτές του κόσμου των μέσων που τους περιβάλλει».

Στον δικό της χαιρετισμό, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Δρ. Αθηνα Μιχαηλιδου προέτρεψε τους μαθητές να αδράξουν την ευκαιρία και να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να δημιουργούν και να συμμετέχουν. «Η φωνή σας αξίζει να ακούγεται».

Περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική προκήρυξη και οδηγίες συμμετοχής θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού: https://www.tovima.gr/tovimatonmathiton/deyteros-diagonismos-sxolikon-efimeridon

O περσινός και πρώτος αντίστοιχος διαγωνισμός στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς αγκαλιάστηκε από σχολεία όλης της Ελλάδας καθώς και από σχολεία της Κύπρου.

Το πρώτο βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Διαγωνισμό του ΒΗΜΑΤΟΣ κέρδισε η σχολική εφημερίδα «ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ» του 1ου ΓΕΛ Ραφήνας και την απονομή έκανε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεράσιμος Σιάσος.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χαράλαμπο Φείδα στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης για την εφημερίδα «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» και το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε από τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βασίλη Βασδέκη στο ΓΕΛ Άστρους για την εφημερίδα «Τυπικοί Άτυποι».

Βραβείο Εύφημου Μνείας για την καλύτερη Σχολική Εφημερίδα της Κύπρου απένειμε η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Χριστίνα Κουλούρη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας.

Βραβεία για τα καλύτερα κείμενα από όλες τις εφημερίδες που προκρίθηκαν απένειμε ο ακαδημαϊκός, καθηγητής γλωσσολογίας και μέλος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης στους μαθητές/τριες: Εμμανουήλ Μαστιχιάδη, Θάνο Μαυρόγιαννη, Φιλιώ Μαυρόγιαννη, Εύη Αναστασιάδη και Σταύρο Κυπριανίδη.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης πέρυσι ήταν η απονομή των βραβείων για τις σχολικές εφημερίδες που έφτιαξαν οι μαθήτριες και οι μαθητές των Ειδικών Σχολείων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA, κ. Σταμάτη Μαλέλη καθώς και του σχολείου των Φιλιππίνων για την αγγλόφωνη δική τους εφημερίδα.

Βραβεία για τα καλύτερα κόμικς, σκίτσα και γραφιστικές συνθέσεις έδωσε η Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, κ. Εφη Μπάσδρα στους μαθητές/τριες: Νεφέλη Ακτύπη, Απόστολο Ντέλιο, Ελένη Γαβριλοπούλου, Μαριάντζελα Κάρτσιου και στο 2ο ΓΕΛ Αργοστολίου.