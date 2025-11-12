Στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας βρίσκονται οι φάκελοι των τριών θυμάτων από ελαττωματικούς αερόσακους takata και εξετάζονται μαζί με τα όσα προκύπτουν από το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι έρευνες της Τροχαίας και για τις τρεις υποθέσεις έχουν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που ζητήθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία και τώρα θα εξεταστούν από το κλιμάκιο που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από το πόρισμα της Ερευνητικής. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, οι έρευνες τόσο για τον θάνατο της 19χρονης Στυλιανής Γιωργαλλή όσο και Κυριάκου Όξινου, αλλά και του τραυματισμού του Αλέξανδρου Λούνγκου, επεκτάθηκαν και στο εξωτερικό, αφού οι ανακριτές της Τροχαίας είχαν ζητήσει στοιχεία από ευρωπαϊκούς και άλλους οργανισμούς, για το ποιος ήταν υποχρεωμένος να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των οχημάτων για την ανάκλησή τους λόγω ελαττωματικών αερόσακων. Στη συνέχεια έγινε έρευνα για να απαντηθεί το ερώτημα κατά πόσον οι ιδιοκτήτες των εμπλεκομένων οχημάτων ενημερώθηκαν για την ανάκληση των οχημάτων τους.

Αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν από τις έρευνες που διενεργούνται τώρα από το κλιμάκιο ανακριτών του ΤΑΕ Αρχηγείου, το οποίο εξετάζει τις συνολικές ευθύνες που προκύπτουν μέσα από το πόρισμα της Ερευνητικής. Όπως μας δηλώθηκε χθες από την Αστυνομία, η έρευνα δεν αποκλείει κανέναν και για όσους εντοπιστούν στοιχεία θα διαβιβαστεί ο φάκελος στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες.

Στο μεταξύ, την άμεση αντίδραση του Γενικού Εισαγγελέα προκάλεσαν οι αναφορές της προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ότι, οι χρονικές περίοδοι 2023 και 2024 δεν περιλαμβάνονταν στους όρους εντολής της Τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής, χαρακτηρίζοντάς τους ως αβάσιμους και ψευδείς. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Σαββίδης, η περίοδος διερεύνησης, σύμφωνα με τους όρους εντολής, κάλυπτε από την ημερομηνία ένταξης της Δημοκρατίας στην Ε.Ε. μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2025.

Όπως αναφέρει, αυτούσια η Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής, κατόπιν προκαταρκτικής μελέτης από νομικούς λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, απεστάλη στον Αρχηγό Αστυνομίας στις 15 Ιουλίου 2025, με οδηγίες του ίδιου του Γενικού Εισαγγελέα, για διερεύνηση όλων των πιθανών ποινικών αδικημάτων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου. Ο κ. Σαββίδης παραπέμπει τέλος στην Αστυνομία για την αρμοδιότητα ενημέρωσης (των συγγενών των θυμάτων) όσον αφορά την πρόοδο των ερευνών.