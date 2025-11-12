Ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας καθησυχάζει για την ισχυρή σεισμική δόνηση που ταρακούνησε την Κύπρο, εκτιμώντας πως πρόκειται για τον κύριο σεισμό και συνεπώς δεν αναμένεται να υπάρξουν μεγαλύτεροι στη συνέχεια.

Όπως επεσήμανε μιλώντας στο CNN Greece, το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πόλη της Πάφου και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που «ήταν τόσο βίαιος» και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο νησί.

Σημειώνει ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μετασεισμοί μέχρι 4 Ρίχτερ.

Υπογραμμίζει ακόμα πως πρόκειται για γνωστό ρήγμα από το οποίο προήλθε η δόνηση και κατά συνέπεια δεν αιφνιδιάσε τους σεισμολόγους.

cnn.gr