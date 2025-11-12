Ο πεντάχρονος Αβραάμ, παιδί Κυπρίων της διασποράς που ζουν τα τελευταία δέκα χρόνια στο Μάντσεστερ, δίνει μια σκληρή μάχη για τη ζωή του μετά τη διάγνωση με οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα (ADEM), μια σπάνια και σοβαρή φλεγμονώδη πάθηση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Η Άντρεα Παπαχριστοφόρου και ο σύζυγός της, νοσηλευτές και οι δύο στο επάγγελμα, ζητούν από Κράτος τα αυτονόητα. Να στηρίξει το παιδί τους για να λάβει τη θεραπεία που χρειάζεται χωρίς να λογαριάζουν αν έχει βρετανική υπηκοότητα ή όχι. Καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανταποκριθεί στο κάλεσμά τους για να μεταφερθεί ο Αβραάμ είτε στο Ισραήλ είτε στην Αμερική.

Ο Αβραάμ σε λίγες μέρες, στις 24 Δεκεμβρίου 2025, κλείνει 5 ετών. Σύμφωνα με τη μητέρα του, στις 9 του Οκτώβρη αρρώστησε πολύ και διαγνώστηκε με μια σπάνια και ιδιαίτερα σοβαρή νόσο, γνωστή ως ADEM (Οξεία Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτιδα). Η πάθηση αυτή προκαλεί φλεγμονή στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, επηρεάζοντας σοβαρά το νευρικό σύστημα.

Και έκτοτε νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων Alder Hey στο Λίβερπουλ. Οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η κατάσταση του παιδιού είναι κρίσιμη και εξέφρασαν φόβους πως ενδέχεται να μην αναρρώσει με την υπάρχουσα θεραπεία.

«Οι γιατροί έκαναν μία θεραπεία η οποία δεν βοήθησε και μας πρότειναν να προχωρήσουμε σε χημειοθεραπεία», εξηγεί η μητέρα του στο philenews. Υπάρχουν, ωστόσο, εξειδικευμένα νοσοκομεία στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία έχουν καταγράψει επιτυχημένα περιστατικά αντιμετώπισης της νόσου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ισραηλινά Sheba Medical Center και Tel aviv sourasky Medical Center και το αμερικάνικο Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP).

«Ζητάμε στήριξη από το Υπουργείο Υγείας για να μας βοηθήσουν να μεταφέρουμε το μωρό μας. Ζητούμε την ανταπόκριση του Προέδρου της Δημοκρατίας για να κάνει τη θεραπεία που χρειάζεται. Είμαστε και οι δύο Κύπριοι και θέλουμε να βοηθήσουν το μωρό μας. Μιλήσαμε με το Υπουργείο Υγείας αλλά μας είπαν ότι το μωρό έχει βρετανική υπηκοότητα και μας είπαν ότι δεν δικαιούται κάτι. Είχαμε επικοινωνία με το Προεδρικό και αναμένουμε να δούμε πως και αν θα μας βοηθήσουν», αναφέρει η κ. Παπαχριστοφόρου.

Παράλληλα, η οικογένεια του Αβραάμ δίνει έναν αγώνα δρόμου για να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα, ώστε να μπορέσει να μεταφέρει το παιδί της σε ένα από αυτά τα κέντρα, προσφέροντάς του την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για ανάρρωση.

Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έχει ξεκινήσει κύμα αγάπης και στήριξης, με φίλους και γνωστούς να συμμετέχουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για τη θεραπεία του μικρού Αβραάμ. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση για προσευχή, αγάπη και οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια, ώστε να μπορέσουν να δώσουν στο παιδί τους μια ευκαιρία στη ζωή.

Μπορείτε να βοηθήσετε στον ακόλουθο λογαριασμό:

Revolut: 00447710890985 – Άντρια Παπαχριστοφόρου

Επίσης μπορείτε να συνεισφέρεται μέσω της πλατφόρμας βοήθειας GO FUND ME.

Κάθε προσφορά, όσο μικρή κι αν είναι, μετράει. Η οικογένεια του μικρού Αβραάμ ευχαριστεί όλους όσοι στηρίζουν αυτόν τον αγώνα με συγκίνηση, αγάπη και ελπίδα.