Λίγο μετά το μεσημέρι άρχισαν να παρατηρούνται οι πρώτες βροχές και καταιγίδες στην επαρχία Λευκωσίας και όχι μόνο, με τα φαινόμενα να έχουν αρχίσει νωρίτερα από το Τρόοδος.

Στην σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook υπάρχουν αναφορές πολιτών από διάφορες περιοχές, οι οποίοι δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο. Η καταιγίδα που επηρεάζει αυτή την ώρα την Λευκωσία είναι ιδιαίτερα έντονη.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ιδιαίτερα στην επαρχία Λευκωσίας, επικρατούν αυτή την ώρα έντονες βροχοπτώσεις.

Σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου έχει παρατηρηθεί συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, γεγονός που καθιστά την οδήγηση πιο επικίνδυνη. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας αναμμένα.

Το κοινό καλείται να ενημερώνεται από τις επίσημες πλατφόρμες της Αστυνομίας, για τυχόν μεταβολές στις καιρικές και οδικές συνθήκες, πριν από κάθε διακίνηση, για αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόκλησης οδικών συγκρούσεων.

Τα πιο κάτω βίντεο τραβήχτηκαν από Λακατάμια, Παλαιχώρι και Κόρνο (επαρχία Λάρνακας):

Βίντεο από την Έγκωμη στη Λευκωσία:

Υπενθυμίζεται ότι από τις 11:00 τέθηκε σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας, η οποία θα λήξει στις 17:00, για βροχές και ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, η Επαρχία Λευκωσίας δέχεται αρκέτες κλήσεις για βοήθεια λόγω βροχοπτώσεων.