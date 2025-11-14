Οι σεισμοί που σημειώθηκαν στην Κύπρο καθώς και η μετασεισμική ακολουθία που παρατηρείται, οδήγησαν και τα σχολεία να εφαρμόσουν τα σχετικά πρωτόκολλα ασφάλειας και να ενεργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν, για την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και άλλου προσωπικού.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, τα σχολεία φαίνεται να ανταποκρίθηκαν πολύ καλά, με τον προϊστάμενο του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας του υπουργείου Παιδείας, Ηλία Μαρκάτζιη, να απευθύνεται με μήνυμα στις διευθύνσεις τους.

Στο μήνυμα αφού πρώτα εκφράστηκαν η ικανοποίηση και οι ευχαριστίες προς τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων για την άμεση και πιστή εφαρμογή των οδηγιών του Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας, δόθηκαν και οδηγίες σε περίπτωση τυχόν νέας σεισμικής δραστηριότητας.

Τα σχολεία ενημερώθηκαν πως εάν χρειαστεί θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία εκκένωσης και συγκέντρωσης του προσωπικού, των μαθητών και τυχόν επισκεπτών του σχολείου στον χώρο συγκέντρωσης και να εφαρμόσουν τις οδηγίες, όπως ορίζονται στο Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας του σχολείου.

Με βάση τις οδηγίες του Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας, μετά το τέλος του σεισμού όλοι παραμένουν στον χώρο συγκέντρωσης και αναμένουν οδηγίες από το υπουργείο Παιδείας για επιστροφή τους στα κτήρια, όταν αυτό κριθεί ασφαλές, και αναλόγως των συστάσεων και οδηγιών που θα ληφθούν από την Πολιτική Άμυνα.