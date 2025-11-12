Τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από έναν σεισμό, συνοψίζει σε ένα περιεκτικό οδηγό η Πολιτική Άμυνα. Αναμεσά σε άλλα, οι πολίτες κατά τη διάρκεια των δονήσεων πρέπει να μπαίνουν κάτω από ανθεκτικά έπιπλα, να απομακρύνομαι από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, να μένουν μακριά από κτήρια, βράχους ή παραθαλάσσιες περιοχής και σημεία με καλώδια. Σε κάθε περίπτωση η σύσταση είναι να παραμείνετε ψύχραιμοι!

Με αφορμή τον ισχυρό σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα το πρωί καθώς και τους τουλάχιστον οκτώ μετασεισμούς, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, ανέφερε στο philenews, ότι ενεργοποιήθηκε το εθνικό σχέδιο «Εγκέλαδος», το οποίο περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Υπογράμμισε πως δεν υπήρξε ειδοποίηση για τσουνάμι και ούτε σοβαρά προβλήματα από τον σεισμό, πέρα από περιορισμένες κατολισθήσεις.

Πριν από τον σεισμό:

1. Στο σπίτι διατηρώ σε ένα σακίδιο, κοντά στην έξοδο, ενδεικτικά: ραδιοφωνάκι, νερό, κουτί Πρώτων Βοηθειών, φακό με μπαταρίες, κουβερτάκια, φορτιστή με ηλιακοσυλλέκτη, μερικά χρήματα, σφυρίχτρα, ξηρή τροφή και παιδική τροφή αν υπάρχουν παιδιά. Το ονομάζω σακίδιο επιβίωσης!

2. Στερεώνω γερά στους τοίχους, έπιπλα που μπορεί να πέσουν όπως, για παράδειγμα, βιτρίνες και βιβλιοθήκες.

3. Βεβαιώνομαι ότι τα φωτιστικά, οι ανεμιστήρες οροφής, τα κάδρα στους τοίχους είναι καλά στερεωμένα.

4. Κατεβάζω χαμηλά βαριά αντικείμενα.

5. Απομακρύνω οικιακές ή άλλες συσκευές από κοντά σε πόρτες που μπορεί να μετακινηθούν και να φράξουν την έξοδο.

6. Έχω σε προσιτό σημείο πυροσβεστήρα (ή και κουβέρτα πυρόσβεσης), τον συντηρώ σύμφωνα με τις οδηγίες και γνωρίζω τη χρήση του.

7. Εντοπίζω στο χώρο μου νερό διπλό κάλυμμα από το οποίο θα μπορούσα να κρυφτώ (κάτω από τραπέζι και μέχρι να σταματήσει η δόνηση).

8 Προσέχω πάντα πού θα είναι η έξοδος διαφυγής, όταν βρίσκομαι σε κάποιο χώρο (σπίτι, εργασία, σχολείο, θέατρο, κινηματογράφο, εμπορικό κέντρο).

9. Επιλέγω ένα σημείο συνάντησης με τους οικείους μου, σε ανοιχτό και ασφαλές μέρος. Εκεί θα συναντηθούμε σε περίπτωση σεισμού!

10. Συζητώ με τους οικείους μου, ή τους συναδέλφους μου, τους τρόπους προστασίας.

11. Συνεργάζομαι στο χώρο εργασίας μου με τον υπεύθυνο Πολιτικής Άμυνας, ώστε να ενημερωθώ σχετικά σε ασκήσεις εκκένωσης και αυτοπροστασίας.

12. Αν είναι δυνατόν, να μάθω μαθήματα Πρώτων Βοηθειών για να μπορώ να βοηθήσω, αν χρειαστεί.

Την ώρα του σεισμού:

> > 1. Καταφεύγω κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (π.χ. τραπέζι, γραφείο, κρεβάτι).

>> 2. Αν δεν υπάρχει, γονατίζω μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος μου και προστατεύω με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα. Αν έχω μαζί μου τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύπτομαι.

>> 3. Απομακρύνομαι από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (π.χ. μεγάλα παράθυρα), τοίχους ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να πέσουν και να με τραυματίσουν.

>> 4. Παραμένω ψύχραιμος γιατί ξέρω ότι πολλά θύματα προκαλούνται την ώρα που όλοι μαζί προσπαθούν να βγουν έξω!

>> 5. Αν είμαι σε εξωτερικό χώρο μένω εκεί, μακριά από κτίρια, βράχους ή παραθαλάσσιες και καλώδιων περιοχές.

>> 6. Αν είμαι μέσα σε αυτοκίνητο, το σταματώ με προσοχή σε ανοιχτό χώρο ώστε να μην εμποδίζω την κυκλοφορία και παραμένω εκεί.

>> 7. Απομακρύνομαι από τις ακτές για να ελαχιστοποιήσω τον κίνδυνο από τυχόν επακόλουθο τσουνάμι.

>> 8. Αποφεύγω να περάσω από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις!

Μετά τον σεισμό:

Κατεβαίνω από τις σκάλες! Ποτέ από τον ανελκυστήρα! Βοηθώ και άλλους να βγουν από το κτήριο. Αρπάζω φεύγοντας και το σακίδιο επιβίωσης.

Αποφεύγω να βγω σε μπαλκόνι.

Κλείνω τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος και του γκαζιού.

Δεν ανάβω σπίρτα ή αναπτήρα για να αποφύγω τον κίνδυνο ανάφλεξης από υγραέριο που διέρρευσε.

Αν υπάρχει μυρωδιά υγραερίου, ανοίγω πόρτες και παράθυρα.

Αν κάπου αρχίσει φωτιά, αν μπορώ την σβήνω, με το κατάλληλο είδος πυροσβεστήρα.



Πάω στον προεπιλεγμένο και συμφωνημένο ασφαλή χώρο συνάντησης, ο οποίος βρίσκεται μακριά από κτίρια, μεγάλα δέντρα και τηλεγραφικά ή ηλεκτρικά καλώδια.

Θυμάμαι ότι μετά από έναν σεισμό είναι δυνατόν να ακολουθήσουν μετασεισμοί, επίσης καταστροφικοί.

Χρησιμοποιώ το τηλέφωνό μου, σταθερό ή κινητό, όσο πιο λίγο γίνεται, για να μην συμβάλλω στην κατάρρευση του τηλεφωνικού δικτύου.

Ειδοποιώ τις Αρχές για καταρρεύσεις κτιρίων και αν υπάρχουν τραυματίες.

Βοηθώ τους τραυματίες, αν γνωρίζω Πρώτες Βοήθειες, ή βρίσκω κάποιον που τους βοηθεί.

Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι δεν τους μετακινώ μέχρι να φτάσει βοήθεια, εκτός και αν κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους.

Δεν αγγίζω τηλεγραφόρα καλώδια ή αντικείμενα που ακουμπούν σε αυτά. Κίνδυνος από ηλεκτρισμό!

Αν έχω εγκλωβιστεί κάπου, προσπαθώ να δώσω σημεία ζωής, ώστε να με εντοπίσουν τα σωστικά συνεργεία. Μια σφυρίχτρα είναι ο ιδανικός τρόπος!

Δεν χρησιμοποιώ άσκοπα το αυτοκίνητό μου για να μην εμποδίζει το έργο των συνεργείων διάσωσης.

Ακολουθώ πιστά τις υποδείξεις των Αρμόδιων Υπηρεσιών για να μην δυσκολεύω το έργο τους.

Παρακολουθώ τα ΜΜΕ και προσέχω τις οδηγίες προς τον πληθυσμό.