Εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτρια ιστοσελίδας γνωριμιών, που συνδέεται με χρήση ψεύτικων προφίλ με σκοπό την εξαπάτηση χρηστών στο Βέλγιο, σύμφωνα με έρευνα του κρατικού βελγικού τηλεοπτικού σταθμού VRT NWS.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, η J-Profit Operations, που είναι εγγεγραμμένη στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο κέντρο της Λευκωσίας, είναι μία από τις δύο εταιρείες που δέχονται πληρωμές από τον ιστότοπο γνωριμιών Jump4Love (J4L).

Σύμφωνα με το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως διευθυντής της εταιρείας παρουσιάζεται Κύπριος. Όταν επικοινώνησε μαζί του το philenews, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την εταιρεία και θα εξετάσει το θέμα.

Το VRT NWS επίσης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εν λόγω Κύπριο για να τον ρωτήσει σχετικά με τον ρόλο του στις δραστηριότητες του J4L. «Δεν σας γνωρίζω και επομένως δεν θα απαντήσω σε τέτοιου είδους ερωτήσεις τηλεφωνικά», φέρεται να είπε στο βελγικό μέσο ενημέρωσης.

Η έρευνα του βελγικού σταθμού διαπίστωσε ότι το J4L χρεώνει τους χρήστες από 30 ευρώ για να αγοράσουν μονάδες με σκοπό την επικοινωνία με Ουκρανές η Ρωσίδες γυναίκες. Το VRT NWS τονίζει ότι οι φωτογραφίες προφίλ των γυναικών στην ιστοσελίδα, εμφανίζονται και σε άλλους ιστοτόπους γνωριμιών. Αρκετές από τις εικόνες είναι κλεμμένες από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή προέρχονται από το αρχείο φωτογραφιών Shutterstock.

Σύμφωνα με το VRT NWS, ένας χρήστης, ο Ronny, 57 ετών, ξόδεψε 1.000 ευρώ σε τρεις μήνες συνομιλώντας με ένα προφίλ που ισχυριζόταν ότι ήταν γυναίκα από το Παρίσι. «Ένα μήνυμα κοστίζει σχεδόν ένα ευρώ. Όταν ανταλλάσσετε μηνύματα για μήνες, χάνετε γρήγορα εκατοντάδες ευρώ», είπε.

Ο πατέρας άλλου χρήστη ξόδεψε σχεδόν 6.000 ευρώ σε διάστημα 10 μηνών, πιστεύοντας ότι είχε σχέση με μια Ουκρανή γυναίκα στα 30 της, αναφέρει το VRT NWS.

Τραπεζικά σημειώματα που εξασφάλισε το VRT NEWS δείχνουν ότι οι πληρωμές προς το J4L συνδέονται με δύο εταιρείες: την J-Profit Operations στη Λευκωσία και την Omega JL LP, που είναι εγγεγραμμένη στο Εδιμβούργο με διεύθυνση το Rosyth της Σκωτίας.

Σε δηλώσεις του στο VRT NEWS, o Βέλγος υπουργός Προστασίας Καταναλωτή Rob Beenders προέτρεψε τα θύματα να υποβάλουν αναφορές στην Αστυνομία. «Είναι απαράδεκτο ευάλωτοι ή ηλικιωμένοι άνθρωποι να παραπλανώνται οικονομικά και συναισθηματικά από υπηρεσίες που υπόσχονται ανθρώπινη επαφή», είπε.