Για νέα περιστατικά αποστολής παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) σε ανυποψίαστους καταναλωτές προειδοποιεί η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα μηνύματα αυτά ισχυρίζονται ψευδώς ότι το τιμολόγιο τους είναι πλέον διαθέσιμο ηλεκτρονικά και καλούν τους καταναλωτές να προβούν στην πληρωμή του μέσω κακόβουλου συνδέσμου.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι τα εν λόγω μηνύματα δεν προέρχονται από την ΑΗΚ και αποτελούν απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing).

Η ΑΗΚ απευθύνει έκκληση στο κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή σε ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, καθώς αυτά ενδέχεται να ανακατευθύνουν σε παραπλανητικούς ή κακόβουλους ιστότοπους, ανεξάρτητα από το τι εμφανίζεται αρχικά.

ΚΥΠΕ