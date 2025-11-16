Σε τρεις περιπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αγέλη αδέσποτων σκύλων κατασπάραξε αμνοερίφια κτηνοτρόφων στην περιοχή της Αναρίτας στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι οι αδέσποτοι σκύλοι εισήλθαν σε διαφορετικές περιπτώσεις σε κτηνοτροφικά υποστατικά τριών κτηνοτρόφων και επιτέθηκαν στα κοπάδια με αμνοερίφια που διατηρούν, σκοτώνοντας αρκετά εξ αυτών.

Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, ανάστατοι, προχώρησαν όπως δήλωσαν στο philenews σε καταγγελίες με τελευταία αυτή της Παρασκευής, όταν και σημειώθηκε η τελευταία μέχρι στιγμής επιδρομή των αδέσποτων και άγριων σκύλων σε κτηνοτροφικό υποστατικό. Σχετική καταγγελία, όπως ανέφεραν, έκαναν τόσο στην Αστυνομία Κουκλιών, όσο και στην Αστυνομία για τα ζώα, στο Κτηνιατρείο και στο Γραφείο του Υπουργείου Γεωργίας στην Πάφο.

Μέχρι στιγμής, είπαν, δεν έχει αναληφθεί καμία δράση ή ενέργεια προς την διεξαγωγή έρευνας. Για το θέμα οι κτηνοτρόφοι της περιοχής Αναρίτας ενημέρωσαν σε επιτόπια επίσκεψη του και τον βουλευτή Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθο Σαββίδη, ο οποίος ανέλαβε πρωτοβουλία για να ληφθούν άμεσα μέτρα και να γίνουν άμεσες ενέργειες από πλευράς εμπλεκόμενων τμημάτων και υπηρεσιών του κράτους προς αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής κατάστασης που δημιουργείται.

Ο κ. Σαββίδης δήλωσε στο philenews ότι φυσιολογικά οι κτηνοτρόφοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι και ζητούν την παρέμβαση των αρμοδίων πριν εκδηλωθούν νέες επιθέσεις. Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, ανέφερε, υποστηρίζουν ότι η αγέλη των σκύλων που επιτίθεται στα κοπάδια τους διαβιεί στην περιοχή πέριξ του φράγματος του Ασπρόκρεμμου και κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιηθούν εγκαίρως πριν το ζήτημα αποκτήσει σοβαρότερες διαστάσεις.