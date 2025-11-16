Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:20, εκδηλώθηκαν δύο πυρκαγιές, σε περιοχές των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας και Αναρίτας της επαρχίας Πάφου.

Οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο η ώρα 11:30. Στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας κάηκε έκταση ενός εκταρίου καλυμμένη με αποκαλάμη και στην περιοχή της Αναρίτας κάηκε έκταση ενός δεκαρίου καλυμμένη με θάμνους και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχείρησαν 4 άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.