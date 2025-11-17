Επιχειρησιακές βολές Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς επί θαλασσίων στόχων πραγματοποιήθηκαν από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου στο Πεδίο Βολής Κιτίου, στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου εκπαιδεύσεως των πυροβολητών θητείας της 2025 ΕΣΣΟ. Οι ασκούμενοι αξιολογήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες ως μέλη στοιχείων υπηρέτησης πυροβόλων, αλλά και σε υποστηρικτικά καθήκοντα μαζί με το επαγγελματικό προσωπικό των Μονάδων τους.

Στη διάρκεια της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στις διαδικασίες τακτικής και τεχνικής διεύθυνσης πυρών, στον συντονισμό πυρών υποστηρίξεως και στη στοχοποίηση, ενώ παράλληλα συνεργάστηκαν με άλλα όπλα και κλάδους. Σύμφωνα με την Εθνική Φρουρά, ο στόχος ήταν η ενίσχυση της διακλαδικότητας, της διαλειτουργικότητας και της συνολικής επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, επισκέφθηκε το Πεδίο Βολής και διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την άρτια οργάνωση των βολών, επισημαίνοντας την αποτελεσματική τεχνική και τακτική χρήση των οπλικών συστημάτων από το προσωπικό.