Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκαν οι δηλώσεις του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρη Ταλιαδώρου, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τοποθέτησή του για την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου. Παρά τις αντιδράσεις περί σεξιστικού σχολίου, ο ίδιος επέμεινε ότι δεν είχε πρόθεση να υποτιμήσει τις γυναίκες, υπογραμμίζοντας πως τα σχόλιά του αφορούσαν αποκλειστικά τη διαφωνία του με τις θέσεις του Υπουργείου.

Αρχικά φιλοξενήθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του «Πολίτη» και ανέφερε ότι η τοποθέτησή του δεν ήταν σεξιστική. «Δεν υπήρχε αυτή η πρόθεση», είπε. Ερωτηθείς αν απολογείται, απάντησε ότι «δεν λέχθηκε κάτι υποτιμητικό για τις γυναίκες». Η δημοσιογράφος Κατερίνα Ηλιάδη τού ζήτησε να απολογηθεί, όμως εκείνος δεν το έπραξε και έτσι ολοκληρώθηκε η συνομιλία τους.

Στη συνέχεια φιλοξενήθηκε στην πρωινή εκπομπή του Άλφα και ανέφερε ότι «μας διακρίνει ένα συνδικαλιστικό ήθος. Δεν υπήρχε πρόθεση να θίξουμε την Υπουργό ούτε τις γυναίκες. Η πλειοψηφία των μελών της ΟΕΛΜΕΚ είναι γυναίκες. Αν θίχτηκε οποιοσδήποτε, τότε αποσύρεται». Ξεκαθάρισε ότι δεν είναι θέμα απολογίας. «Είναι δεδομένο ότι διαφωνούμε έντονα με την Υπουργό. Πιστεύω ότι υπήρξε προσπάθεια να περάσουν οι θέσεις που πιστεύει η Υπουργός ότι είναι σωστές».

Υπογράμμισε ακόμη ότι η Υπουργός στερείται εμπειρίας στη διοίκηση σχολικών μονάδων. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν τριγμοί στην ΟΕΛΜΕΚ. «Ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Με την κυρία Υπουργό μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν υπάρχει οτιδήποτε που να αφορά το φύλο ή υποτίμηση των γυναικών».

Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας χθες στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο κ. Ταλιαδώρος δήλωσε ότι «κάποιοι θέλουν να βγουν και να πουν ότι βρέθηκε μια γυναίκα να αλλάξει τη νομοθεσία μετά από 50 χρόνια» και συνέχισε λέγοντας πως «δεν ενδιαφέρει κανέναν ούτε η υστεροφημία ούτε αν θέλει να καρπωθεί κάτι ενόψει εκλογών, που μπορεί να είναι πιο μακριά».