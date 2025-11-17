«Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένταση, ένσταση και διαφωνία όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε όρους μέσα στον θυμό μας, όπως «Βρέθηκε μια γυναίκα μετά από 50 χρόνια να αλλάξει το σύστημα», με έναν υποτιμητικό τρόπο», ανέφερε σε παρέμβασή της η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων.

Η κ. Τζόζη Χριστοδούλου, προχώρησε σε παρέμβαση στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, μετά και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, προς την Υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με αφορμή τα όσα τεκταίνονται στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

«Δεν γίνεται ο δημόσιος λόγος να εκτρέπεται σε σχόλια που αναγάγουν συνειδητές ή ασυνείδητες προκαταλήψεις. Είναι η Υπουργός Παιδείας, η πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου που έχει θέσει ως προτεραιότητα την αξιολόγηση, αλλά ο δημόσιος λόγος πρέπει να αποτελείται από σεβασμό. Να είμαστε πιο προσεκτικοί», πρόσθεσε η κ. Χριστοδούλου.