Μια ασυνήθιστη αλλά απολύτως αληθινή ιστορία μας καταγγέλλει πολίτης στη Λεμεσό. Ένας 85χρονος συνταξιούχος ζητά να συνεχιστεί από το Δήμο Λεμεσού η κάλυψη των εξόδων για την τροφή… των περιστεριών στην περιοχή της Ακταίας Οδού. Με λίγα λόγια, τα περιστέρια διεκδικούν ξανά το «δημοτικό τους κονδύλι».

Ο κ. Δημήτρης Χριστοδουλίδης επικοινώνησε με το philenews, καταγγέλλοντας ότι ο Δήμος έκοψε το μικρό κονδύλι που, όπως ισχυρίζεται, του παρείχε για το τάισμα των περιστεριών. Όπως μας εξηγεί, η ιστορία ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, όταν εντόπισε οκτώ νεκρά περιστέρια έξω από ξενοδοχείο. Ο κτηνίατρος, σύμφωνα με τον ίδιο, τον ενημέρωσε ότι τα πουλιά πέθαναν από ασιτία, και έτσι ο 85χρονος αποφάσισε να αρχίσει να τα ταΐζει καθημερινά.

Μετά από κάποιο διάστημα, όμως, άρχισε να δυσκολεύεται οικονομικά. Γι’ αυτό απευθύνθηκε στον Δήμο Λεμεσού, ο οποίος κατόπιν συνεννόησης με τον τότε δήμαρχο Νίκο Νικολαΐδη, κάλυπτε κατά διαστήματα μέρος του κόστους των τροφών.

Όπως μας ανέφερε, μίλησε με κάποιον υπάλληλο του Δήμου (μας ανέφερε και το όνομά του) o οποίος του πρότεινε να αγοράζει τις τροφές από συγκεκριμένο κατάστημα, και μετά από συνεννόηση που έγινε με τον πρώην δήμαρχο Νίκο Νικολαΐδη, του δόθηκαν οδηγίες ώστε να καλύπτονται οι αγορές των τροφών για τα περιστέρια. Υποστηρίζει μάλιστα ότι αγόραζε από άλλο κατάστημα, όπου οι τροφές ήταν φθηνότερες. Αφού πλήρωνε, τις αποδείξεις, τις παρουσίαζε στον ταμία του Δήμου Λεμεσού, όπου και εγκρίνονταν οι πληρωμές. Υποστηρίζει ακόμη πως με βάση τις οδηγίες που του έδωσαν από τον Δήμο, συνέχιζε να αγοράζει τροφές για να ταΐζει τα περιστέρια.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει πως όταν ανέλαβε δήμαρχος ο Γιάννης Αρμεύτης, η κάλυψη για την αγορά αυτή πλέον δεν παρέχεται. Όπως ισχυρίζεται, το ποσό που έχει πληρώσει μέχρι σήμερα αγγίζει τις 8.000 ευρώ.

Αν και η υπόθεση φάνταζε πολύ παράξενη, επικοινωνήσαμε με αρμόδιο πρόσωπο του Δήμου, το οποίο μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι έγιναν 4–5 πληρωμές, περίπου 100 ευρώ η καθεμία, έπειτα από επίμονες παρακλήσεις του πολίτη. Ωστόσο, τόνισε πως δεν υπήρξε ποτέ επίσημη πολιτική ή απόφαση για συνεχή χρηματοδότηση της τροφής για τα περιστέρια.

Από τον Δήμο Λεμεσού κατέστη σαφές ότι δεν σκοπεύει να συνεχίσει αυτή την πρακτική, υπογραμμίζοντας ότι έχουν καταγραφεί αρκετές καταγγελίες κατοίκων για ακαθαρσία και προβλήματα υγιεινής, κυρίως στην περιοχή της Αγίας Ζώνης, όπου ο πληθυσμός των περιστεριών έχει αυξηθεί.

Με λίγα λόγια, τα περιστέρια της Ακακίας Οδού θα στερηθούν το… «δημοτικό τους κονδύλι», ενώ ο κ. Χριστοδουλίδης, φανερά συγκινημένος και αφού μας ευχαρίστησε για την προσοχή που του δώσαμε, φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει την καθημερινή του «διανομή τροφής», παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να καλύψει πλέον τα έξοδα, αφού έχει και παιδί που σπουδάζει.