Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε το 2024 συνολικά 540.445 πρώτες άδειες διαμονής σε ανήλικους μη Ευρωπαίους πολίτες κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Από αυτές, οι 356.554, δηλαδή το 66% του συνόλου, χορηγήθηκαν για λόγους οικογενειακής επανένωσης ή δημιουργίας οικογένειας. Άλλες 160.618 άδειες, που αντιστοιχούν στο 30%, αφορούσαν άλλους λόγους, όπως η διεθνής προστασία, ενώ μόνο 21.179, ή το 4%, σχετίζονταν με εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η Κύπρος και η Μάλτα καταγράφουν τους υψηλότερους ρυθμούς χορήγησης αδειών διαμονής σε ανήλικους μη Ευρωπαίους πολίτες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, με την Κύπρο να κατατάσσεται δεύτερη σε σχετικούς όρους, πίσω από τη Μάλτα. Η Κύπρος, μαζί με τη Μάλτα (3.379 άδειες ανά 100.000 ανήλικους) και το Λουξεμβούργο (1.861), ξεχωρίζει για τον υψηλό αριθμό αδειών διαμονής που χορηγεί σε ανήλικους, σε σχέση με τον πληθυσμό της. Σε απόλυτους αριθμούς, η Γερμανία (138.692 άδειες), η Ισπανία (107.828) και η Ιταλία (60.125) ηγούνται της λίστας.

Αναφορικά με την εθνικότητα των ανήλικων, το 37% των αδειών χορηγήθηκε σε πολίτες ασιατικών χωρών, το 27% σε Ευρωπαίους μη μέλη της ΕΕ, και το 21% σε Αφρικανούς. Η Συρία ήταν η πρώτη χώρα προέλευσης, με το 12% του συνόλου των αδειών, ακολουθούμενη από το Μαρόκο (7%) και την Ουκρανία (6%).

ΚΥΠΕ