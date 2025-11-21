Σε θερμές αέριες μάζες και σκόνη θα παραμείνει «βουτηγμένη» η Κύπρος μέχρι και τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται αισθητά πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή. Σταδιακή αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από τη Δευτέρα, με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα και πτώση της θερμοκρασίας μέχρι την Τρίτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, κατά διαστήματα αυξημένη, μέχρι και τη Δευτέρα.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι έως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 17 βαθμούς στα παράλια.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με αυξημένες ψηλές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοανατολικοί έως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά στα δυτικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι εκ νέου κυρίως αίθριος, με βόρειους έως βορειοανατολικούς ανέμους, 3 με 4 μποφόρ, και θάλασσα μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, το σκηνικό δεν αλλάζει σημαντικά, με τον καιρό να παραμένει κυρίως αίθριος και κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Τη Δευτέρα, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ενώ την Τρίτη ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, με τη σκόνη να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται πιο κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, παραμένοντας σημαντικά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Από τη Δευτέρα προβλέπεται πτώση, με τάση σταθεροποίησης μέχρι την Τρίτη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.