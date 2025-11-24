Στις ελεύθερες περιοχές επέστρεψαν από το πρωί οι τρεις Ελληνοκύπριοι που ενεπλάκησαν σε οδικό δυστύχημα στα κατεχόμενα, στην περιοχή της Καρπασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το έγκλημα και την εγκληματικότητα, οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν έφταιγαν για το εν λόγω δυστύχημα.

Όπως μετέδωσαν τ/κ ΜΜΕ, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχό της σε μια στροφή του δρόμου και συγκρούστηκε βίαια και μετωπικά με το όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση κι έφερε ε/κ πινακίδες κυκλοφορίας. Ο 41χρονος Αλπασλάν Τοκ έχασε την ζωή του επιτόπου, ενώ ο Ε/κ οδηγός και δύο επίσης Ε/κ επιβάτες του οχήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για έλεγχο στο «γενικό νοσοκομείο» της κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν φαίνεται πως στο ε/κ όχημα από τη σύγκρουση προκλήθηκε ζημιά στο δεξί μπροστινό του μέρος ενώ και στη μοτοσικλέτα, μεγάλου κυβισμού, προκλήθηκαν ζημιές.

ΚΥΠΕ