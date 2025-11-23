Σε θανατηφόρο τροχαίο στην κατεχόμενη Καρπασία ενεπλάκη όχημα με τρεις Ελληνοκύπριους επιβαίνοντες, με αποτέλεσμα τον θάνατο 41χρονου Τουρκοκύπριου μοτοσικλετιστή, σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο 41χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του. Σε στροφή εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με το όχημα των τριών Ε/κ. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Οι τρεις Ελληνοκύπριοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της κατεχόμενης Αμμοχώστου, όπου νοσηλεύονται. Δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

KibrisPostasi