Νέα επιστολή της δικηγόρου του κρατούμενου που κατήγγειλε βιασμό στις Κεντρικές Φυλακές φέρνει ξανά στο προσκήνιο σοβαρές καταγγελίες περί συγκάλυψης και διαφθοράς.

Απευθυνόμενη στον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, η κ. Καριόλου ζητά εκ νέου τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, επικαλούμενη παραλείψεις από πλευράς Φυλακών και Αστυνομίας, εξ αφορμής των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε παραίτηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη και αναφέρουν ότι επικαλείται απειλές και εκφοβισμό.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τρεις μήνες μετά την καταγγελία κανείς δεν έχει κατηγορηθεί, ενώ κρίσιμο μαρτυρικό υλικό παραμένει προσβάσιμο σε πρόσωπα που τελούν υπό διερεύνηση.

Αυτούσια η επιστολή

Με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα περί απειλών που δέχεται ο ίδιος από άτομα εντός των Κεντρικών Φυλακών, καθώς και περί σοβαρών φαινομένων διαφθοράς στελεχών της Αστυνομίας, όπως αυτές έχουν προβληθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και σε συνέχεια των επιστολών μου ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου και 2, 8 και 9 Οκτωβρίου 2025, επισημαίνω ότι επιβεβαιώνονται πλήρως τα όσα ο πελάτης μου έχει καταγγείλει για διαφθορά και εξαναγκασμό, στο πλαίσιο προσπάθειας της Διοίκησης των Κεντρικών Φυλακών να συγκαλύψει τα εγκλήματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Υπό το φως των ανωτέρω, επαναφέρω και ζητώ εκ νέου την άμεση, κατ’ ουσίαν, επανεξέταση των αιτημάτων μου:

1. Τον διορισμό ανεξάρτητων (εκτός Αστυνομίας) ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση της καταγγελίας του πελάτη μου περί βιασμού και της απόπειρας συγκάλυψης των αδικημάτων τόσο από τη Διοίκηση των Κεντρικών Φυλακών όσο και από την Αστυνομία.

2. Την άμεση λήψη μέτρων για την επαρκή προστασία του μαρτυρικού υλικού, το οποίο εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο σε λειτουργούς των φυλακών που τελούν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να ανέφερε η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας στην εφημερίδα «Πολίτης» – θέση που, όπως πληροφορούμαι, επιβεβαιώθηκε και από τον Διευθυντή της εφημερίδας σε χθεσινές του δηλώσεις – προκύπτει ότι οι αποφάσεις επί των αιτημάτων μου ελήφθησαν ενώ η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας τελούσε υπό καθεστώς εκφοβισμού, ως αποτέλεσμα των απειλών που δέχθηκε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας.

Περαιτέρω, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι οι καταγγελίες του πελάτη μου αφορούν και στελέχη των φυλακών, τα οποία, σύμφωνα πάντοτε με τις αναφορές του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, δεν ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο επί των φυλακών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και ενισχύει τα όσα έχει καταθέσει ο πελάτης μου.

Τυχόν νέα άρνηση για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών δεν συνάδει με τους εύλογους προβληματισμούς σας αναφορικά με τη λειτουργία των Κεντρικών Φυλακών και τα φαινόμενα διαφθοράς.

Τονίζω ότι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του πελάτη μου, στο παρόν στάδιο, παραμένουν οι ίδιοι λειτουργοί που όφειλαν να διασφαλίσουν τη σωματική του ακεραιότητα και ασφάλεια στις 15 και 16 Αυγούστου και οι οποίοι, αντί τούτου, φρόντισαν να αποκρύψουν την καταγγελία του από τις αρμόδιες αρχές και να καταστήσουν αδύνατη τη συλλογή κρίσιμου μαρτυρικού υλικού για τη σωστή διερεύνηση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι έχουν ήδη παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία των βιασμών και μέχρι σήμερα δεν έχει κατηγορηθεί κανείς.

Έντιμε κύριε Γενικέ, σας καλώ να επανεξετάσετε τα αιτήματά μας και να διασφαλίσετε, έστω και εκ των υστέρων, την αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πελάτη μου.