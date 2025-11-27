Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Κυπριακών Ταχυδρομείων με την υλοποίηση του νέου Συστήματος Αυτοματοποίησης Σημείων Συναλλαγής (C.A.S.), ενός έργου €2,2 εκατ. που αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποτελεσματικότητα των ταχυδρομικών λειτουργιών. Το σύστημα λειτουργεί πλέον σε 33 από τα 51 Ταχυδρομικά Γραφεία σε όλη την Κύπρο και ενοποιεί για πρώτη φορά όλες τις ταχυδρομικές διαδικασίες, εισάγοντας σύγχρονο εξοπλισμό και ενιαίο λογισμικό που αυτοματοποιεί συναλλαγές, πωλήσεις, αποθέματα και λογιστικά στοιχεία. Με την πλήρη παράδοση να έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2025, το έργο στοχεύει στη μείωση γραφειοκρατίας, στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης και στη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής εποχής για τα Κυπριακά Ταχυδρομεία.

Το Counter Automation System (C.A.S.), υλοποιείται από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ) σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Τα πολλαπλά οφέλη περιλαμβάνουν την καλύτερη οργάνωση, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και της γραφειοκρατίας, καθώς και την ταχύτερη και διαφανέστερη εξυπηρέτηση του πολίτη με νέο εξοπλισμό. Ο νέος εξοπλισμός όπως οθόνες αφής και συστήματα λήψης υπογραφής, μέχρι ζυγαριές, εκτυπωτές, σαρωτές και συστήματα πληρωμών με κάρτες, πλαισιώνεται από το σύγχρονο λογισμικό που αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος. Για πρώτη φορά, όλες οι ταχυδρομικές λειτουργίες ενοποιούνται, προσφέροντας στους λειτουργούς ένα ενιαίο εργαλείο, χωρίς την ανάγκη πρόσβασης σε πολλαπλές πλατφόρμες.

Η σύμβαση για την προμήθεια του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και του αναγκαίου εξοπλισμού υπογράφηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2021 μεταξύ του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και της κοινοπραξίας Cosmos Computers A.E.B.E.–CBS IT Systems Cyprus Ltd.

Στόχος του έργου είναι ο ουσιαστικός εκσυγχρονισμός των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Πρώτο και βασικό βήμα αποτελεί η πλήρης αυτοματοποίηση και μηχανογράφηση της διαδικασίας εξυπηρέτησης του κοινού, γεγονός που αναμένεται να απλοποιήσει τόσο την καθημερινή λειτουργία των ταχυδρομικών γραφείων όσο και τις λογιστικές και υποστηρικτικές εργασίες που τη συνοδεύουν.

Παράλληλα, το έργο θέτει ως προτεραιότητα την τυποποίηση των διαδικασιών, έτσι ώστε κάθε πολίτης να λαμβάνει την ίδια ποιοτική εξυπηρέτηση, ανεξαρτήτως ταχυδρομικού γραφείου. Η ενοποίηση των συστημάτων και η αυτοματοποίηση της καταγραφής πωλήσεων, αποθεμάτων, παραγγελιών, στατιστικών και λογιστικών δεδομένων είναι επίσης σημαντικό, διασφαλίζοντας καλύτερη οργάνωση και ακριβέστερη παρακολούθηση της λειτουργίας των Ταχυδρομείων.

Ένας ακόμη βασικός στόχος είναι η απελευθέρωση του χρόνου των ταχυδρομικών λειτουργών από χρονοβόρες διαδικασίες, που θα βοηθήσει στην άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη. Η ύπαρξη ενός σύγχρονου μηχανογραφημένου υπόβαθρου θα επιτρέψει επίσης την εύκολη εισαγωγή νέων υπηρεσιών στο μέλλον.

Το έργο αναμένεται να φέρει πολλαπλά οφέλη, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης στα ταχυδρομικά γραφεία. Με το νέο σύστημα, κάθε πελάτης θα έχει πλήρη εικόνα των συναλλαγών του, ενώ η συνολική παραγωγικότητα των γραφείων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Ταυτόχρονα, το έργο θα συμβάλει στη αξιοποίηση των πόρων του ΤΤΥ, περιορίζοντας τον κίνδυνο απώλειας εσόδων και υλικών μέσω ενισχυμένων μηχανισμών ελέγχου. Η μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό όφελος, επιτρέποντας σε προσωπικό και πολίτες να κινούνται με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα σε κάθε συναλλαγή.