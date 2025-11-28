Σχεδόν στα €5 εκατ. ανήλθαν οι δαπάνες για τα διδακτικά βιβλία των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, όπως αυτά διανεμήθηκαν τη σχολική χρονιά 2023 – 2024. Με βάση την ανάλυση δεδομένων που υπάρχει στην ετήσια έκθεση του υπουργείου Παιδείας για το 2024, τα στοιχεία των δαπανών (ακριβώς το ποσό είναι €4.890.000 για τα σχολικά βιβλία κατανέμονται ως ακολούθως:

>> Για επανέκδοση/αναθεώρηση/νέες εκδόσεις βιβλίων και διδακτικών πακέτων της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων και τετραδίων: €1.740.000

>> Για αγορά βιβλίων από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στην Ελλάδα, παραλαβή ή/και αποστολή βιβλίων από και προς το εξωτερικό: €1.250.000

>> Για αγορά βιβλίων ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών κ.ά.) και λογοτεχνικών βιβλίων για τη Μέση Γενική και τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση: €1.900.000

Αναφορικά με τους αριθμούς των διδακτικών βιβλίων κατά την ίδια σχολική χρονιά, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 717 εκ των οποίων τα 141 στη Δημοτική/Προδημοτική Εκπαίδευση, τα 243 στη Μέση Εκπαίδευση και τα υπόλοιπα 333 στην Τεχνική Εκπαίδευση.

Η πλειοψηφία των διδακτικών βιβλίων που υπάρχουν στα δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων είναι εκδόσεις της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (συνολικά 435 και σε ποσοστό 60,7%).

Ακολουθούν εκδόσεις ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (συνολικά 247 και σε ποσοστό 34,4%) και διδακτικά βιβλία και εγχειρίδια από άλλες πηγές (συνολικά 35 και ποσοστό 4,9%).

Όλα τα πιο πάνω που αφορούν τα διδακτικά βιβλία περιλαμβάνονται στο έργο και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων, καθώς αυτή, μεταξύ άλλων, συντονίζει τις διαδικασίες έκδοσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, τις διαδικασίες έκδοσης και εκσυγχρονισμού των διδακτικών βιβλίων, καθώς και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, την αγορά των διδακτικών βιβλίων που εκδίδονται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και τις διαδικασίες μεταφοράς τους από την Ελλάδα στην Κύπρο, καθώς και την έκδοση υλικού για τις ανάγκες του υπουργείου Παιδείας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και άλλων υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο.