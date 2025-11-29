Δεν έχουν τέλος οι τραγωδίες στην άσφαλτο. Λίγες ώρες μετά τον θάνατο 28χρονου στη Λάρνακα, έσβησε σε νέο δυστύχημα η 17χρονη Αλίκη Νικολάου από τα Λύμπια, που επέβαινε σε διπλοκάμπινο μαζί με άλλα 4 νεαρά πρόσωπα.

Το θανατηφόρο σημειώθηκε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11) στην περιοχή Κακορατζιάς, όταν διπλοκάμπινο όχημα, που οδηγούσε 22χρονος Ελληνοκύπριος, επιχείρησε να εισέλθει από αριστερή λωρίδα επιτάχυνσης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρεξέκλινε της πορείας του.

Το αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Στο διπλοκάμπινο επέβαιναν ακόμη τεσσερις νεαροί Ε/κ, κάτοικοι χωριών των επαρχιών Λάρνακας και Λευκωσίας. Οι επιβάτες (22χρονο και συνεπιβάτες 17χρονο, 17χρονη και 22χρονος) απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από τη σύγκρουση, η 17χρονη, που καθόταν στο πίσω κάθισμα, τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, ο 22χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, κατά την τελική εξέταση, ο 22χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τα μέλη της Αστυνομίας, για αυτόφωρο αδίκημα. Ο ίδιος υποβλήθηκε και σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Δείτε τις εικόνες από το σημείο: